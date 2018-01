Napoli-Verona, Sarri e il profilo basso: "Ci mancano le certezze che ha la Juventus"

twitter.com

Il Napoli batte in casa il Verona e arriva alla sosta da primo della classifica, in attesa di vedere che cosa farà la Juventus a Cagliari. Per Sarri, però, era importante non perdere punti preziosi per strada, in casa e contro uno di quegli avversari che nelle scorse stagioni avevano creato delle difficoltà agli azzurri. Questa volta, però, ci hanno pensato Koulibaly e Callejon, entrambi nel secondo tempo, a piegare la resistenza del Verona.

Sarri commenta così la prestazione della squadra a Premium Sport: "+4 sulla Juventus? Se non li fanno più giocare va bene, ma visto che devono giocare stiamo come prima. Quota scudetto? Non siamo mai arrivati a quelle quote, la Juventus ha anni di certezze e può chiudere sopra i novanta punti, mentre noi no. Dobbiamo andare avanti così". A Sky Sport, invece, si parla anche di mercato e di Verdi: "Non mi permetterei mai di chiamare un giocatore di un'altra squadra e inoltre non saprei cosa dirgli. Ha un talento straordinario, a mio avviso ancora non relazionato a quanto mette in campo. Sta crescendo ma il giudice assoluto è il campo. Io non posso promettere presenze a nessuno".

Queste invece le considerazioni di Callejon a Premium, con il Napoli che continua a sognare lo scudetto: "Sapevamo che fosse difficile affrontare questa squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, con l'atteggiamento giusto, ma senza trovare il gol. Però poi è arrivato nella ripresa e va bene così. Scudetto? Siamo proprio come all'inizio: abbiamo cominciato bene in ritiro, abbiamo fatto bene il girone d'andata e continuiamo così. Ora ci riposiamo, poi torneremo più cattivi di prima. Sarri? Non è mai dolce, ci crede tanto e dobbiamo rispondere in campo. L'abbiamo fatto. Abbiamo tutti il sogno di restare lassù, portarci lo scudetto a casa. Speriamo. Reina? Mi ha sempre detto che devo stare sereno, mi aveva detto che il gol arriverà ed oggi è arrivato. Noi due parliamo tanto, per questo l'ho indicato dopo il gol".