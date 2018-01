Napoli, l'agente di Koulibaly sottolinea: "Ora è il centrale più forte d'Italia"

Fonte: Twitter SSC Napoli

Ha sbloccato un match che si stava facendo terribilmente complicato per il Napoli, colpendo il Verona dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Gol e prestazioni sontuose fanno di Kalidou Koulibaly - al momento - uno dei difensori centrali più efficienti del nostro campionato.

A sottolineare il brillante momento del centrale senegalese è stato il suo agente, Bruno Satin, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha affermato quanto segue: "Da quando è sbarcato a Napoli, Kalidou è cresciuto in maniera costante, esponenziale, ed oggi è uno dei difensori più forti della Serie A. E' al top negli ultimi mesi, un leader". In realtà, le parole di Satin sono veritiere, in quanto Koulibaly è ormai un punto fermo del Napoli di Maurizio Sarri. Lui e lo spagnolo Albiol compongono costantemente la coppia centrale - titolare - del Napoli capo-classifica. L'agente ha proseguito: "Trascina la squadra con personalità, nel modulo di Sarri ha un ruolo importante anche in impostazione. Kalidou è il difensore centrale più forte in Italia. Compagni e staff tecnico lo aiutano a dimostrare le sue qualità, lo mettono in condizione di rendere al massimo. Per lui Napoli è una tappa fondamentale nella sua carriera".

Nel calcio moderno si fa fatica a scovare centrali difensivi della potenza fisica e delle qualità simili a quelle mostrate sul rettangolo di gioco da Koulibaly. Il Liverpool, non più tardi di una settimana fa, ha messo sotto contratto Virgil Van Dijk sborsando addirittura 75 milioni di sterline. Difensori dal prezzo stellare, dalla valutazione che un tempo era attribuita ai migliori goleador: "Van Dijk è buon giocatore, ma in Inghilterra. In Serie A è tutto diverso, credetemi. L'operato dei difensori in Serie A è più complicato. Credo che aldilà del ruolo, venga data una valutazione al giocatore in base a quanto esprime in campo, e Kalidou penso che abbia espresso grandi cose da quando è in Serie A".

In chiusura, rapido accenno sulle possibilità del Napoli di vincere il tanto ambito traguardo dello Scudetto: "La squadra, penso, abbia tutte le carte in regola per vincere il campionato. La Juventus è un avversario durissimo, ma i cicli iniziano e terminano, il Napoli deve crederci".