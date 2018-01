Napoli, Sarri aspetta il sì di Verdi

Foto Bologna Twitter

Tutto su Simone Verdi. Il Napoli ha fatto la sua scelta, puntando tutto in vista del mercato invernale sulle qualità dell'esterno offensivo nativo di Broni. Dopo essersi migliorato sul campo - collezionando dieci punti in più rispetto alla scorsa stagione e diventando la miglior difesa della Serie A - il club partenopeo punta a rifinire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri per puntare dritto al sogno Scudetto e, per farlo, in attesa dei ritorni in gruppo di Milik e Ghoulam, la dirigenza ha individuato nel talento di scuola Milan, attualmente in forza al Bologna, il tassello giusto.

Esterno ambidestro con ottime capacità balistiche e di uno contro uno, Verdi è l'uomo indicato da Sarri per coprire la lacuna - quella dell'esterno d'attacco - che non consente al tecnico toscano di dare il giusto ricambio sia a Lorenzo Insigne che a José Callejon. E' oramai noto che l'ex allenatore dell'Empoli si fida poco, in tal senso, delle prestazioni di Giaccherini - in uscita - e di Ounas - ancora troppo acerbo e leggero per fare la differenza in un campionato come quello di Serie A, nonostante qualche buon guizzo. Da qui la necessità, primaria, di investire e non poco sul venticinquenne che sembra aver finalmente raggiunto quella maturità e quella completezza necessaria per giocarsi le sue possibilità in una grande del calcio italiano.

L'occasione è di quelle ghiotte, perché al di là delle palesi e legittime titubanze del caso - relative all'eventuale scarso utilizzo - Verdi è conscio in cuor suo di avere un treno a disposizione che potrebbe portarlo oltre a giocarsi lo Scudetto in Campania, all'ombra del Vesuvio, anche ad avere un discreto spazio in maglia azzurra, con la vetrina dell'Europa League e la conoscenza datata di Maurizio Sarri come aspetti da non sottovalutare affatto nell'ottica della scelta. Dopo il lungo errare tra Juve Stabia, Empoli, Eibar, Carpi ed infine Bologna, laddove si è concluso probabilmente il suo percorso di formazione, Verdi potrebbe essere finalmente pronto a sbocciare definitivamente con la maglia dei partenopei.

Una settimana, quella di vacanza che si è preso dopo la trasferta di Torino, la quale servirà a chiarirgli le idee riguardo il suo futuro. Nel frattempo il Napoli ha trovato l'accordo con il Bologna, da sempre aperto all'eventualità di cedere il suo pupillo per una cifra complessiva - tra bonus e probabilmente contropartite tecniche - la quale si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Somma che, qualora l'esterno non dovesse accettare la destinazione partenopea, gli azzurri proverebbero a girare nelle casse del Barcellona nell'intento di arrivare a Gerard Deulofeu, alternativa di lusso chiuso in blaugrana dall'arrivo di Coutinho e dal recupero di Dembelé. Insomma, pochi giorni ed il quadro sarà definito: il Napoli aspetta Verdi.