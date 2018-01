Napoli, l'altro mercato

Contestualmente al mercato in entrata, che è quello che riempie le prime pagine dei giornali e soprattutto attira gran parte dell'attenzione dei tifosi, c'è quello in uscita - seppur di secondaria importanza - che continua a muoversi. Se il Napoli in questi giorni è mente e corpo impegnato a trovare una degna alternativa ai titolarissimi Insigne e Callejon, con il nome di Verdi che rappresenta il segreto di Pulcinella all'ombra del Vesuvio, si inizia a muovere anche qualcosa in uscita, con le porte di Castelvolturno che dovrebbero aprirsi in direzione nord per due dei meno utilizzati da Maurizio Sarri in questo scorcio di stagione.

Il primo sulla lista dei partenti è Lorenzo Tonelli, difensore ex Empoli che, fatta eccezione per una brevissima parentesi in campo - con due gol a referto nelle tre partite disputate in maglia azzurra - non è mai entrato appieno nelle rotazioni del suo ex tecnico. Sembra oramai chiaro che il destino del centrale fiorentino sarà lontano dal San Paolo, con Sassuolo, Crotone e ChievoVerona che ci stanno pensando per rimpolpare il reparto difensivo a disposizione dei rispettivi allenatori. Da non sottovalutare anche la Spal, la quale potrebbe inserirsi nella lotta ad uno degli epurati della rosa partenopea.

Tonelli ma non solo. Anche Emanuele Giaccherini fa gola a molte squadre del campionato italiano ma non solo. A testimonianza della sua imminente partenza, le parole di qualche ora fa del suo procuratore Valcareggi: "Al 99% lascerà il Napoli a gennaio. Non possiamo stare più lì. Emanuele è entrato una volta al posto di Callejon e ha fatto anche gol, ora è diventato il 18°, 19° cambio. Il 29 agosto la Fiorentina l'ha chiesto e il Napoli l'ha definito incedibile, io sono avvelenato. Ora incedibile non lo sarà più, presumo. Sarebbe da ridere se lo definissero incedibile ora. Penso sia un treno passato, certo la Fiorentina di oggi non ci starebbe male. Costi? La Fiorentina se lo può permettere. E poi si può fare anche un prestito secco".

Le soluzioni non mancano sia per il centrale toscano che per l'ex Campione d'Italia con la maglia della Juventus, i quali tra Serie A ed estero dovrebbe lasciare la Campania nei prossimi giorni. A margine del mercato Giuntoli lavorerà inoltre ai colpi relativi ai giovani ed a chi, come Machach, non si aggregherà alla rosa di Sarri, ma verrà girato direttamente in prestito.