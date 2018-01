Napoli- Agente Verdi: "Decideremo dopo le vacanze"

Simone Verdi ed il Napoli: una storia di calciomercato estivo destinata ad infiammare il gennaio calcistico italiano. Da settimane sulle tracce dell'esterno del Bologna, il club di De Laurentiis ha lanciato un ultimatum al ragazzo, che entro fine settimana dovrà decidere il suo destino. In vacanza, Verdi pare abbia preso tempo in attesa dell'Inter, club ulteriormente interessato a lui e deciso a spendere qualcosa di importante per il classe '92, in assoluto tra i craque delle ultime due stagioni di Serie A.

Intervistato in esclusiva da Radio Kiss Kiss Napoli, l'agente del calciatore Donato Orgnoni ha parlato proprio della posizione del suo assistito: "Verdi al Napoli? - ha detto - Ci siamo presi una pausa di riflessione, appena torna dalle vacanze ci siederemo io e lui dinanzi ad un tavolo e decideremo”. Dichiarazioni di apertura verso il club di De Laurentiis, primo ad offrire proposte concrete al Bologna, con cui ha già trovato un accordo sulla base di 20 milioni di euro.

Calciatore talentuoso ed abile ad usare entrambi i piedi, Verdi sarebbe il profilo perfetto per lo scacchiere tattico di Sarri, avendo in sé potenzialità sia per inserirsi e far male che per pennellare grazie al proprio educatissimo piede. Esterno destro naturale, Verdi darebbe respiro a José Callejon, tra i più utilizzati in questa prima parte di stagione. Tutto, dunque, rimandato di qualche giorno, anche se le sensazioni sono di una felice conclusione di trattativa.