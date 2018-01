Napoli, primi contatti per Deulofeu - Foto Milan Twitter

Come un fulmine a ciel sereno, ma nemmeno più di tanto. Da giorni circola il nome di Gerard Deulofeu in ottica Napoli e, qualche ora fa, la trattativa per l'esterno spagnolo sembrerebbe essere entrata nel vivo, con i partenopei che avrebbero ricevuto il placet da parte della società detentrice del cartellino dell'esterno, il Barcellona, a parlare con il calciatore riguardo il trasferimento. La novità delle ultime ore è che il Napoli avrebbe strada spianata rispetto all'Inter per arrivare all'ex Milan, sia per quanto riguarda la cifra relativa al cartellino - tra i dieci ed i quindici milioni di euro - che per quanto riguarda l'ingaggio - circa due milioni a stagione per i prossimi cinque anni.

L'affare sarebbe avallato dal club blaugrana, il quale dopo l'arrivo di Coutinho lascerebbe partire Deulofeu, che voglioso di giocarsi una chance in vista dei prossimi Mondiali di Russia 2018 accetterebbe di buon grado la piazza partenopea, conscio di giocarsi le sue chance alle spalle di Insigne e del connazionale Callejon. Trasferimento che potrebbe essere tra le altre cose favorito anche dalla folta colonia spagnola presente nello spogliatoio del Napoli, aspetto mai da sottovalutare in questi casi.

Resta tuttavia da risolvere prima la questione relativa a Simone Verdi, primo vero obiettivo di Maurizio Sarri per le fasce laterali. L'esterno del Bologna verrebbe preferito per conoscenza di alcuni dei dettami dell'ex tecnico dell'Empoli e per la maggiore conoscenza del campionato italiano. L'inserimento dell'esterno dei felsinei avverrebbe in tempi sicuramente minori in rosa e negli schemi sarriani rispetto a quello che impiegherebbe Deulofeu, le cui caratteristiche si sposerebbero comunque alla perfezione con le richieste del tecnico toscano. In attesa della decisione di Verdi, però, il Napoli si è cautelato, ottenendo il sì del Barcellona alla cessione ed un assenso anche da parte dell'entourage del giocatore. Non resta che attendere la decisione di Verdi.