Napoli, acquisti e rinnovi

Napoli, tra acquisti e rinnovi - Foto Milan Twitter

Tra nuovi acquisti e rinnovi di contratto, il Napoli di Aurelio De Laurentiis punta sempre più in alto. L'obiettivo della società partenopea è quello di continuare e proseguire nella crescita esponenziale di una rosa sempre più competitiva e vincente, in Italia come in Europa e, per farlo, gli azzurri stanno lavorando all'unisono sulla conferma di alcune delle pedine principali dello scacchiere di Maurizio Sarri e, contestualmente, all'arrivo di alcuni giovani, di prospettiva, ma anche di giocatori già fatti, in grado di elevare il tasso qualitativo della formazione campana.

Se per quanto riguarda la finestra di mercato invernale i nomi di Verdi e Deulofeu sono oramai certezze in entrata per provare a puntare all'obiettivo Scudetto, legate inoltre ai recuperi fisici di Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam per arrivare a giugno nelle migliori condizioni, la dirigenza napoletana continua a lavorare anche per il futuro. Le operazioni legate agli arrivi di Ciciretti, Inglese e Younes, chi di passaggio chi meno, sono la conferma che il Napoli guarda all'immediato presente ma anche al prossimo futuro. Non solo. In queste ore secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i partenopei starebbero parlando con l'Ajax non solo dell'arrivo all'ombra del Vesuvio del talentuoso esterno tedesco, ma anche di un eventuale trasferimento in Campania di Kasper Dolberg, da sempre nel mirino di Cristiano Giuntoli. Discorso prematuro da fare, legato soprattutto al recupero fisico di Milik, oltre che della partenza - eventuale - di Mertens a giugno.

Foto Napoli Twitter

Capitolo rinnovi - Nel frattempo la società partenopea si muove per consolidare quella che è l'ossatura della squadra che sta volando in campionato. Uno dei trascinatori dell'undici di Sarri è sicuramente Allan, mastino indomabile del centrocampo sarriano che non può più fare a meno dei suoi innumerevoli recuperi ed anche, da qualche tempo, delle sue accelerazioni palla al piede. Il brasiliano, che punta dritto al Mondiale di Russia 2018, sta per rinnovare il contratto con il club fino al 2022: accordo che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, nel quale non verranno inserite clausole. Stesso discorso che il Napoli farà per Vlad Chiriches, il quale nonostante il minimo utilizzo da parte di Sarri, resta uno dei cardini sul quale il tecnico toscano vuole fondare la squadra di domani, soprattutto nel caso di partenza di Raul Albiol a fine campionato.

Infine, nella giornata di ieri è emersa la voglia da parte del Napoli di ritoccare, ancora una volta, il contratto di Dries Mertens: troppo bassa la clausola rescissoria di 28 milioni di euro per liberare l'attaccante belga, al quale verrà proposto un ulteriore adeguamento con possibilità di innalzare anche la somma pattuita per liberarlo senza necessità di trattativa alcuna.