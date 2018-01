Napoli, Verdi verso il sì

Foto Bologna Twitter

Simone Verdi è sempre più vicino al Napoli. Si avvicina sempre più la data del fatidico sì dell'esterno del Bologna ai partenopei. Ancora in vacanza in quel Dubai, il talento di Broni non si è ancora pronunciato riguardo il suo trasferimento alla corte di Maurizio Sarri, ma c'è chi giura che l'ultimo step per il trasferimento sia soltanto una pura formalità. Ne è certo il Corriere dello Sport, che in mattinata apre il giornale con un emblematico titolo "Verdi è del Napoli", anticipando di fatto quella che sarà la decisione dell'ambidestro attaccante dei felsinei al ritorno dagli Emirati.

Con l'arrivo di Verdi si chiuderebbe il discorso relativo all'attacco per quel che riguarda il mercato di gennaio, con l'affare Deulofeu fin qui messo in congelatore in attesa della risposta del talento di Broni. L'acquisto di Verdi, inoltre, da parte del Napoli, potrebbe rappresentare inoltre anche un altro indizio verso la permanenza sulla panchina dei campani di Maurizio Sarri, il quale ha più volte sponsorizzato il suo ex pupillo ai tempi di Empoli e sul quale potrebbe investire parte del futuro all'ombra del Vesuvio. Ancora poche ore e la scelta di Verdi sarà ufficiale, con il Napoli che tuttavia sembra essere andato ben oltre il cauto ottimismo.

...nel frattempo - E' arrivato invece Zinedine Machach, che già dalle scorse ore si è allenato a Castelvolturno seguendo una tabella personalizzata di allenamenti atti a rimetterlo in condizione in vista dell'inizio delle sedute con il resto del gruppo. Maurizio Sarri valuterà il suo impatto con la squadra e le sue qualità, prima di esprimersi riguardo il suo futuro, che verosimilmente non sarà in rosa per questi primi sei mesi. Probabile come più volte detto il prestito, con alcuni club di Serie A ed altri di B pronti a dargli il benvenuto e a fargli fare le ossa nel campionato italiano.