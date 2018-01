Napoli, dopo il no di Verdi si studia il piano B: da Deulofeu a Politano

sassuolocalcio.it

Nella giornata di oggi il Napoli ha incassato il no di Verdi che ha preferito rimanere a Bologna per continuare la sua crescita almeno fino al termine della stagione. Così gli azzurri stanno studiando un piano B. Andiamo a scoprire i nomi!

Politano preferito a Deulofeu

Il Napoli ha puntato a due nomi ovvero Politano e Deulofeu con l'italiano preferito allo spagnolo. Il giocatore del Sassuolo ha caratteristiche tattiche più vicine a quelle richieste da Sarri, ma la dirigenza ha dichiarato incedibile il proprio esterno, almeno per adesso. Gli azzurri potrebbero inserire Maksimovic nella trattativa per far cambiare così idea alla squadra allenata da Iachini.

A non convincere a pieno Sarri sono le qualità più da contropiedista di Deulofeu rispetto a Politano, però per il giocatore spagnolo c’è già un’operazione in corso con il Barcellona (prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni ndr), e sembrerebbe esserci anche l'intesa con il blaugrana sulla base di un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione. L'unico problema è che Deulofeu verrebbe a Napoli per giocare da titolare, ma nel suo ruolo c'è già Callejonn.

I colleghi di Sky Sport hanno scartato l'ipotesi che porta a Lucas visto che è troppo onerosa dal punto di vista economico, difatti il PSG ha chiesto 3 milioni per il prestito e 25 per il riscatto obbligatorio. Ma il giocatore non sta trovando spazio e i francesi potrebbero darlo anche in prestito secco. Staremo a vedere.