Atalanta - Napoli in diretta, Serie A 2017/18 Live

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Atalanta - Napoli, incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A. All'Atleti Azzurri d'Italia va in scena l'anticipo di giornata, con i partenopei padroni della graduatoria che vanno a caccia di tre punti di fondamentale importanza in ottica Scudetto. Dalla parte opposta Gasperini e la Dea vogliono confermare il trend positivo contro gli azzurri e rilanciarsi in ottica sesto posto. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Qui Atalanta - Gasperini, squalificato, si affida al solito 3-4-1-2 che prevede Ilicic agire alle spalle di Gomez e Cornelius, favorito dal primo minuto su Petagna. Spinazzola e Hateboer gli esterni di centrocampo, Freuler e Cristante al centro. Toloi, Caldara e Masiello in difesa davanti a Berisha.



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gomez. All. Gritti (Gasperini squalificato)

Qui Napoli - Sarri registra i miglioramenti fisici di Marek Hamsik, alle prese con l'influenza fino ad un paio di giorni fa. Il capitano potrebbe e dovrebbe essere della partita dal primo minuto, qualora non recuperasse pronto Zielinski con Allan e Jorginho in mediana. Mario Rui conserva il posto sulla sinistra, con Hysaj dalla parte opposta, Albiol e Koulibaly al centro. Di punta Insigne, Mertens e Callejon.



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri