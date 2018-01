Napoli, continua l'assalto a Politano e Younes

Foto Sassuolo Twitter

Il braccio di ferro continua. Il Napoli, nella persona di Cristiano Giuntoli, non si è perso d'animo e continua a sperare in cuor suo di poter ancora scalfire il muro eretto dal Sassuolo per quel che riguarda la cessione di Matteo Politano. L'esterno degli emiliani - che da tempo ha accettato la destinazione partenopea con la voglia di mettersi in mostra e giocarsi la possibilità all'ombra del Vesuvio di esplodere definitivamente - è il nome in cima alla lista dei rinforzi di Maurizio Sarri che, dopo il no di Simone Verdi, continua a sperare nell'arrivo di un attaccante laterale da alternare a José Callejon.

L'incontro in Lega tra Aurelio De Laurentiis ed il ds Carnevali sembra aver riaperto un timido spiraglio tra le parti, con il Napoli che ha ribadito la volontà di portare in Campania l'esterno romano, il quale spinge attraverso i suoi agenti per sposare la causa napoletana. Partenopei che, oltre all'offerta in denaro - prossima ai venti milioni di euro - avrebbero messo sul piatto il prestito di Nikola Maksimovic, il quale sembrava ad un passo dallo Spartak Mosca nelle scorse ore. Cessione congelata per il momento, nella speranza che la presenza nell'offerta del centrale serbo - naturale sostituto di Cannavaro per Iachini - e forse anche di Adam Ounas, potrebbe ammorbidire la posizione della dirigenza emiliana. Ma non è detto.

Foto Younes Twitter

Nel frattempo, per cautelarsi e per fornire al contempo anche un'altra valida alternativa alla faretra di Sarri, Giuntoli sta lavorando contestualmente ad anticipare l'arrivo di Amin Younes, già acquistato per giugno a parametro zero. Il laterale dell'Ajax e della Nazionale della Germania si è detto pronto ad arrivare a Napoli e giocarsi le sue chances, oltre ad iniziare ad ambientarsi il prima possibile alla nuova realtà, tecnica e soprattutto umana, ambientale. Tuttavia anche in questo caso c'è da vincere la resistenza del club olandese, restio a cedere il suo furetto già nella finestra di gennaio, nonostante lo scarso utilizzo in questa stagione.

Dieci milioni la richiesta dei lancieri, la stessa cifra offerta dallo Swansea per averlo immediatamente (offerta accettata dall'Ajax ma non da Younes), che però non soddisfa il Napoli, anzi. Il club di De Laurentiis sarebbe disposto a sborsare meno della metà per anticipare il suo arrivo, anche se le parti sembrano notevolmente distanti e gioco forza ci sarà bisogno di una via di mezzo per chiudere l'affare, il quale al momento è lontano dalla fumata bianca. Sette giorni e sapremo chi, tra Politano e Younes, oppure entrambe, ma anche un jolly a sorpresa, sarà il rinforzo per l'attacco di Maurizio Sarri.