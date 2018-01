Google Plus

Il Napoli accelera: accordo ad un passo con l'Ajax per Younes - Foto Claudio Raimondi Twitter

Il Napoli fa sul serio ed affonda il colpo. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset gli azzurri avrebbero alzato l'offerta all'Ajax per anticipare l'arrivo di Amin Younes all'ombra del Vesuvio. Affondo che, stavolta, potrebbe essere quello decisivo per vincere le resistenze del club dei lancieri, particolarmente avverso a lasciar partire l'esterno d'attacco già nella finestra di gennaio, se non a titolo definitivo - si era fatto avanti lo Swansea con un'offerta, accettata, di circa dieci milioni di euro.

L'accordo tra l'entourage del calciatore ed il club partenopeo per il mese di giugno, però, avrebbe facilitato il compito del sodalizio italiano, abile nello sfruttare la corsia preferenziale con il procuratore di Younes e la volontà del nazionale tedesco, per provare ad anticipare l'operazione a gennaio ed ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. Dai 10 milioni iniziali l'Ajax avrebbe ridotto alla metà la richiesta per la partenza del funambolo che alla corte di Bosz nella passata stagione è letteralmente esploso.

Richiesta che, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si avvicinerebbe alla proposta iniziale fatta dal Napoli, la quale si aggirava attorno ai quattro milioni di euro. Si lavora, in questi minuti, su bonus e minuzie, ma la novità è che nelle ultime ore - al di là del discorso Politano che continua ad andare avanti - è che il Napoli e Younes sono sempre più vicini, anche per gennaio. Maurizio Sarri resta in attesa, con Younes che potrebbe garantirgli una validissima alternativa sulla sinistra a Lorenzo Insigne.