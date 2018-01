Il Napoli di nuovo in vetta, Sarri e Mertens commentano la vittoria sul Bologna

Fonte: official Twitter SSC Napoli

Il Napoli liquida la pratica Bologna, trionfando al San paolo con il risultato di tre reti ad una. Dopo la paura iniziale, con il gol di Palacio incassato a freddo, gli azzurri hanno reagito da grande squadra. L'autogol di Mbaye prima, e la doppietta di Mertens poi, hanno consegnato tre punti alla banda di Sarri che così si impossessa nuovamente della vetta della classifica. Negli spogliatoi del 'San Paolo' il tecnico Maurizio Sarri ha commentato la gara, complimentandosi con i suoi ragazzi: "Abbiamo giocato una buona partita, ciò che avevo chiesto ieri ai ragazzi è stato applicato abbastanza bene sul campo. Siamo stati colpiti a freddo in seguito ad una loro ripartenza, potevamo e dovevamo fare più attenzione, ma la squadra è stata brava a non disunirsi, restare compatta e reagire. Nel primo tempo siamo stati meno brillanti, per tre mesi la squadra si è allenata poco come quantità e adesso da due settimane lo fa a livello superiore: prevedibile che venisse fuori un momento di leggera brillantezza in meno. Speriamo che ci arrivino frutti futuri".

Il Napoli ha risposto alla Juventus, riprendendosi la vetta solitaria. Il duello continua: "Guardiamo solo in casa nostra, la Juventus sta facendo il suo dovere, ce lo aspettavamo. E' impossibile paragonare le due realtà, i bianconeri hanno una forza economica spaventosa, ci sono altre componenti che entrano in gioco sulle quali non possiamo paragonarci a loro. Focalizziamo la nostra attenzione di partita in partita, questo è il nostro metodo di operare. Rispondo ad Allegri e dico che preferisco vincere 3 a 1 rispetto ad un semplice 1-0 perchè a noi piace giocare e far divertire la gente. Mercato? Non riguardano me questi discorsi, è la società che s'interessa di tutto questo, io nutro attenzioni solo al campo e penso già alla prossima partita, spigolosa come tutti i derby".

Autore di una doppietta, Dries Mertens ai microfoni di Mediaset Premium ha rilasciato qualche dichiarazione: "Questa partita dovevamo iniziarla bene invece l’abbiamo fatto malissimo subendo il gol del Bologna dopo pochissimi secondi. E' stato un brutto colpo, ma la forza della squadra si è vista anche in questa circostanza eopo però abbiamo fatto molto bene, abbiamo reagito da grande gruppo facendo il nostro gioco, per tutto l'arco del match. Dobbiamo guardare solo a noi, questo duello con la Juventus interessa più agli altri, noi vogliamo vincere più partite possibili. Più bello questo gol o quello con la Lazio? Non lo so, stiamo facendo molto bene muovendo anche la palla. Scudetto? Stiamo lì, stiamo lavorando dando tutto, fino a questo momento non abbiamo alcun rimpianto. Non possiamo fare meglio e speriamo di continuare così fino alla fine. Non so se serve qualche rinforzo in attacco, ma è ovvio che se arriva qualcuno è sempre meglio. Una squadra più forte è sempre meglio. Ogni grande giocatore è sempre benvenuto, anche oggi dalla panchina c’è stata una grande mano. Ci gustiamo questi 3 punti e guardiamo avanti”.