Napoli-Politano, il Sassuolo vuole prima un sostituto. L'alternativa è Klaassen

Matteo Politano Twitter

Napoli, una sessione di mercato abbastanza sfortunata. Prima le riflessioni di Verdi, poi il rifiuto dello stesso, ed ancora il sì di Younes che poi però si è tirato indietro per dei problemi familiari. Insomma sembra proprio che questo tanto agognato esterno d'attacco di riserva stia facendo fatica ad arrivare ma, a meno di 12 ore dalla chiusura della sessione di mercato invernale, Giuntoli e co. non si sono ancora arresi.

Il nome più caldo è quello di Matteo Politano, come ormai da alcuni giorni. La situazione non è cambiata in quest'ultimo giorno di gennaio: il calciatore continua a spingere fortemente per la possibilità partenopea ed ha già trovato un accordo con l'eventuale nuova società; il Sassuolo ha anche un accordo per l'addio dell'ex Roma sulla base di un pagamento di 20 milioni di euro più il prestito di Ounas per un anno e mezzo con effetto immediato oltre, a giugno, alla possibilità di un'altra cessione a titolo temporaneo verso l'Emilia di uno fra Ciciretti ed Inglese. Prima di dare l'ok definitivo, però, il club neroverde vuole trovare un sostituto alla corte di Beppe Iachini: è sfumata in questi minuti l'ipotesi D'Alessandro a causa del muro del Benevento, non intenzionato a lasciar partire il proprio esterno, così come per Caprari la Sampdoria ha già detto fermamente no. Insomma l'operazione si complica ogni minuto che passa, vista la difficoltà di Carnevali a rintracciare un papabile rimpiazzo, e l'équipe azzurra sta iniziando a sondare nuovi nomi.

Nuovi nomi, sì, ma anche vecchi, come quello di Davy Klaassen, che già due stagioni fa aveva interessato parecchio Maurizio Sarri: non bastarono tuttavia 16 milioni di euro per strappare il giovane talento all'Ajax. Quest'estate l'olandese è andato all'Everton e, dopo un buon avvio, è letteralmente sparito: solo quattro presenze per lui in campionato. Ora i Toffees aprono alla sua cessione, soltanto in prestito, il Napoli è in pole e propone anche un diritto di riscatto, e i proprietari del cartellino sembrano ben disposti ad ultimare l'operazione, così come il ragazzo. Si tratterebbe di un centrocampista offensivo e molto duttile, non di un esterno d'attacco, ma comunque di un'opzione valida e che potrebbe offrire nuove variabili al tecnico dei campani. La priorità, comunque, resta Politano; De Laurentiis ha però il suo piano B. Col cronometro che scorre sempre più pressante.