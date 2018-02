Napoli, Sarri verso il Benevento: recupera Albiol al centro della difesa

Foto Ssc Napoli

Il Napoli e Maurizio Sarri ritrovano Raul Albiol, senza nulla voler togliere a Vlad Chirihes ed alle sue qualità, e sorridono. In vista della trasferta di Benevento, in occasione del derby di ritorno contro la squadra sannita di De Zerbi, il tecnico toscano può riabbracciare il suo centrale iberico, leader del quartetto difensivo del Napoli, miglior difesa del campionato di Serie A. Dopo l'affaticamento muscolare che lo ha tolto dai giochi per la sfida interna contro il Bologna, con conseguente sbandamento vistoso della retroguardia partenopea, l'ex Real Madrid è pronto a riprendersi la maglia da titolare nella trasferta in casa degli stregoni, nel testa-coda del posticipo della ventitreesima giornata.

Tutto da copione invece il resto dell'undici che il tecnico toscano dovrebbe schierare in casa dei giallorossi campani, a partire da Reina tra i pali, Hysaj e Mario Rui sulle fasce laterali e Koulibaly centralmente. Nessun dubbio nemmeno in mediana: una partita alla settimana permette a Sarri di gestire alla perfezione il recupero fisico e mentale del terzetto di mediani, con Allan, Jorginho ed Hamsik che partiranno dal primo minuto anche al Ciro Vigorito. Stesso dicasi in attacco, dove Mertens agirà da prima punta con Callejon ed Insigne ai suoi lati.

Laddove infine non è arrivato il mercato ci potrebbe pensare l'infermeria, dove sia Faouzi Ghoulam che Arkadiusz Milik scalpitano per il rientro definitivo in gruppo. Entrambe si stanno allenando con la squadra, con il tecnico toscano che sta inserendo i due infortunati di lunga data con lungimiranza ed oculatezza. Tuttavia, iniziano a spuntare le prime date per il rientro in rosa e nella lista dei convocati: per l'attaccante polacco la sfida contro il Lipsia tra due settimane potrebbe essere quella giusta, mentre per Ghoulam si potrebbe attendere qualche giorno in più.