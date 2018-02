Napoli e Sarri ancora più vicini: in settimana incontro per il rinnovo?

Napoli e Sarri più vicini: in settimana incontro per il rinnovo?

Aurelio De Laurentiis sembra indicare il futuro a Maurizio Sarri. Quantomeno vorrebbe pianificarlo assieme. Il patron del Napoli, mentre la squadra è impegnata nella trasferta di Benevento contro i sanniti, si sta rendendo sempre più conto dell'importanza e dell'imprescindibilità del mister toscano nel progetto tecnico futuro della società partenopea e, suonate le prime sirene attorno ad un probabile addio, prova a cautelarsi per tempo nell'intento di tenersi stretto l'ex allenatore dell'Empoli.

Il primato ma non solo alla base della volontà di prolungare il contratto di Sarri, riconoscendogli economicamente i meriti dei successi sul campo della squadra e delle migliorie di alcuni giocatori valorizzati dal suo gioco e dalle sue idee. Non solo. Oltre all'adeguamento di contratto, nell'incontro che il numero uno partenopeo organizzerà con il tecnico ed il suo entourage, anche la necessità di cautelarsi in ottica ventura rimuovendo la clausola rescissoria dall'attuale accordo.

Circa otto milioni di euro per liberare Sarri dal contratto in essere con il club campano, cifra che alcuni club italiani e non solo sarebbe pronta ad essere investita per chi, all'ombra del Vesuvio, ha creato e gestito una squadra a sua immagine e somiglianza, fino a portarla in pochi mesi a lottare appieno per lo Scudetto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, l'incontro è fissato per giovedì 8 febbraio, nel quale si inizierà a parlare dei termini del nuovo contratto, provando a mettere le basi per il Napoli che verrà.