Serie A - Mertens e Hamsik stendono il Benevento: il Napoli vince 0-2

Nel posticipo domenicale della ventitreesima giornata del campionato di Serie A, il Napoli espugna il Vigorito battendo 2-0 il Benevento. Un gol per tempo per la compagine di Sarri che passa in vantaggio grazie alla perla di Mertens mentre, ad inizio ripresa, arriva il raddoppio grazie al comodo piatto di Hamsik. Con questo successo, dunque, i partenopei tornano in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus, mentre il Benevento resta ultimo con 7 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-1-1 per il Benevento con Guilherme a supporto di Brignola, mentre il Napoli risponde col 4-3-3 con Insigne, Mertens e Callejon a comporre il tridente offensivo.

Buon avvio del Benevento che dopo sei minuti si fa vedere con Brignola: destro a giro senza trovare lo specchio. Poco dopo è il turno di D'Alessandro che calcia in diagonale, ma Reina blocca. Il calcio dei padroni di casa inizia però a perdere d'intensità e allora sale in cattedra il Napoli che al 13' va ad un passo dal vantaggio con un pallonetto meraviglioso di Insigne che si stampa sulla traversa. Sessanta secondi dopo partenopei ancora vicini alla rete con Hamsik che, da pochi metri, calcia col destro ma spedisce alle stelle. Al 20', però, la squadra di Sarri passa in vantaggio con Mertens: il belga elude l'intervento di due avversari e con un dolce pallonetto, dall'interno dell'area, batte Puggioni, 0-1.

Il Benevento accusa il colpo e al 25' il Napoli sfiora il raddoppio con Insigne che calcia, ma viene murato, sulla respinta arriva Mertens trovando l'estremo di casa a dirgli di no con un grande intervento. Nel finale di tempo sussulto del Benevento che va vicino al pareggio con Djurici che calcia col piatto da ottima posizione trovando solo l'esterno della rete. Su capovolgimento di fronte altra chance per il Napoli col piatto destro di Allan deviato in angolo da Puggioni.

Nella ripresa parte fortissimo il Napoli che al 47' raddoppia: palla persa in uscita dal Benevento, Allan la riconquista e allarga per Callejon il quale mette al centro per Hamsik che, da due passi, non può proprio fallire, 0-2. Il Benevento prova a reagire e al 55' si guadagna un calcio di rigore ma Di Bello, dopo la verifica del VAR, cambia decisione a causa di una posizione di fuorigioco all'inizio dell'azione che aveva portato all'assegnazione del penalty. De Zerbi si gioca la carta Coda, ma al 65' il Napoli sfiora il tris: Mertens viene anticipato da Puggioni in uscita, la sfera arriva a Callejon che ci prova dai trenta metri, ma Venuti salva di testa.

Nella seconda metà ripresa girandola di cambi con De Zerbi che inserisce Memushaj per Djuricic mentre Sarri getta nella mischia Zielinski, Rog e Diawara per Hamsik, Mertens e Jorginho. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano ulteriormente e la sfida scivola via con un'occasione per parte: prima Callejon e poi Coda ma il risultato non cambia. Al Vigorito il Napoli batte 2-0 il Benevento e torna in testa alla classifica.