Napoli, i rinforzi arrivano dall'infermeria

Foto Ssc Napoli Twitter

Oramai ci siamo, Maurizio Sarri può tirare un enorme sospiro di sollievo. Arkadiusz Milik e Faouzi Ghoulam sono finalmente pronti a tornare arruolabili e convocabili dal tecnico toscano e la data, quella cerchiata in rosso sia dall'attaccante polacco che dal terzino algerino, potrebbe e dovrebbe essere quella di giovedì 22 Febbraio, quando i partenopei voleranno a Lipsia per la gara di ritorno di Europa League contro i tedeschi. Occasione per tornare a respirare profumo di campo, di quell'erba che manca ad entrambe da troppo tempo. Mordono il freno i due lungodegenti, fremono per tornare in campo, scalpitano allenandosi sia in separata sede, in palestra, che con il resto del gruppo, oramai da qualche giorno.

Maurizio Sarri osserva con attenzione il recupero del centravanti polacco, reduce dalla seconda operazione al ginocchio in pochi mesi. Milik risponde presente, mentalmente e fisicamente, il suo inserimento in gruppo è stato graduale così come quello di Ghoulam. Di fondamentale importanza il ritorno dell'ex attaccante dell'Ajax, perché potrebbe garantire al tecnico toscano una validissima alternativa a Mertens nel ruolo di centravanti, oltre a fornire un'altra freccia all'arco dell'attacco azzurro, nel caso di necessità, con un 4-2-3-1. Diverse le condizioni psico-fisiche di Faouzi Ghoualm, il cui recupero sembra quasi definito del tutto. L'algerino ha già disputato qualche partitella con i compagni in allenamento e, nonostante la proverbiale precauzione, sembra prossimo al rientro. La diffida di Mario Rui in Europa potrebbe rappresentare inoltre un ulteriore incentivo per l'ex Saint-Etienne, la cui presenza tra i convocati sembra oramai prossima.

Per oggi pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castelvolturno, con entrambe gli infortunati di lunga data che saranno presenti in gruppo agli ordini di Sarri. Chi non ci sarà, invece, è Dries Mertens, il quale dovrebbe effettuare lavoro personalizzato di recupero dalla distorsione alla caviglia e lavorare in separata sede. Tuttavia la sua presenza per la gara contro la Lazio non sembra in dubbio.