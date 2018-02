Mistero Younes: "Non so se a Napoli ci torno"

Fonte: profilo Twitter Amin Younes

Sembrava tutto fatto a fine gennaio il passaggio di Amin Younes al Napoli. Il tedesco svolse anche le visite mediche, si accomodò in tribuna in occasione del match tra Napoli e Bologna, salvo poi rientrare in Olanda a causa di gravi problemi familiari. Saltato il passaggio immediato in azzurro, tutto è stato posticipato in estate, ma a quanto pare Younes si sta allontanando sempre più dalla Serie A e dal Napoli.

Dall'Olanda, il fantasista ventiquattrenne ha esposto il suo pensiero, scuotendo il grigio pomeriggio partenopeo con poche ma coincise parole: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate, quindi non posso dirlo ora. Adesso voglio solo diventare un campione qui con l'Ajax". Questa, in pillole, l'intervista rilasciata al quotidiano "De Telegraaf". Younes, sibillino, ha spiazzato tutti, ma quali siano stati i problemi che hanno fatto saltare l'affare nello scorso mercato di gennaio, il giocatore non lo chiarisce, aggiungendo però dell'altro: "Non voglio parlarne, ma sono successe un certo numero di cose e l'accordo non è andato avanti per motivi personali. Se è possibile che firmi con l'Ajax un rinnovo? Non lo so ancora, ma non posso escludere nulla. Un nuovo quinquennale con l'Ajax? Non posso escluderlo, ora però penso solo al presente e non mi proietto verso il futuro".

A questo punto il futuro dell'attaccante è un vero e proprio giallo, visto che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha recentemente dichiarato, senza mezze misure, di aver preso il giocatore per la prossima stagione, rinforzando un pacchetto offensivo scarmo, numericamente, di uomini. Il 'mistero' si infittisce, addirittura alcune voci, non confermate, dicono che qualcuno vicino al ct della Germania, Low, gli abbia consigliato di non trasferirsi al Napoli e restare in Olanda, campionato molto più adatto alle sue caratteristiche. La 'telenovela' ora è nel pieno del suo svolgimento, siamo in attesa dei prossimi sviluppi e magari della controrisposta della società azzurra.