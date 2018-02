Napoli, doppia seduta di allenamento verso la Lazio

Foto Ssc Napoli

Dopo la trasferta vincente di Benevento il Napoli di Maurizio Sarri è tornato al lavoro al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato sera contro la Lazio di Simone Inzaghi. Doppia seduta di allenamento al martedì per i partenopei, con tutto il gruppo che si è ritrovato agli ordini del tecnico toscano fatta eccezione per Raul Albiol e Dries Mertens: il difensore spagnolo, leggermente affaticato, ha osservato riposo precauzionale, al pari del folletto belga che dopo la distorsione alla caviglia di domenica sera svolgerà lavoro a parte per qualche seduta prima di tornare in gruppo a ridosso della gara.

Non dovrebbero tuttavia preoccupare le condizioni fisiche di entrambe in vista della gara contro i biancocelesti, i quali arriveranno al San Paolo con la voglia di riscattare le due recenti sconfitte contro Milan e Genoa e rialzarsi dal primo vero momento difficile della stagione.

Per quanto riguarda l'allenamento odierno, questo il report delle due sedute: "Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza. Successivamente solo il gruppo di difensori è stato impegnato in lavoro tattico specifico. Nel pomeriggio seconde sessione di allenamento. La squadra ha svolto attivazione col pallone e successivamente lavoro tecnico sullo sviluppo del gioco. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto".