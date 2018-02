Napoli, Sarri verso la Lazio con due dubbi in difesa

Foto Ssc Napoli

Allarme rosso in casa Napoli. Alla vigilia della sfida di domani sera contro la Lazio Maurizio Sarri ha dovuto registrare, nella giornata di ieri, alcuni problemi fisici per quanto riguarda due dei quattro titolarissimi della linea difensiva del suo Napoli. Sia Raul Albiol che Elseid Hysaj, infatti, non si sono allenati nella giornata di ieri e sono in forte dubbio per la sfida del San Paolo contro i biancocelesti. Se il primo accusa ancora problemi muscolari dovuti ad un affaticamento post Benevento, il secondo è dovuto tornare di fretta e furia a casa a causa di un attacco influenzale che potrebbe condizionargli la presenza nell'anticipo contro i capitolini.

Maurizio Sarri, allarmato dalle situazioni, ha provato chiaramente la linea difensiva inserendo Maggio e Chiriches in luogo dei due indisponibili, anche se dalle stanze di Castelvolturno filtra ottimismo per il recupero quantomeno del terzino albanese. Diversa invece la situazione di Raul Albiol, che non si è allenato tutta la settimana svolgendo differenziato rispetto al resto del gruppo e, ad oggi, la sua presenza è a forte rischio. L'ultima partita casalinga di Chiriches, contro il Bologna, non è stata delle migliori, soprattutto nell'approccio quando Palacio e compagni hanno messo a soqquadro la retroguardia partenopea. Tuttavia, immutata è la stima e la fiducia di Sarri nei confronti dell'ex Tottenham, pronto a mettere la museruola con Koulibaly a Ciro Immobile, a secco da un paio di giornate.

Dovrebbe invece recuperare Dries Mertens in attacco, andando a comporre con Callejon ed Insigne il solito terzetto offensivo. Nonostante il lavoro differenziato dei giorni scorsi, più a scopo precauzionale che altro, il belga dovrebbe forzare e scendere in campo domani sera, senza costringere Sarri a schierare Zielinski o Rog in luogo di Callejon sulla destra e l'iberico da finto centravanti. Nessun problema in mediana, infine, dove Jorginho dirigerà l'orchestra con Allan ed Hamsik ai suoi lati.