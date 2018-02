Napoli: sfortuna senza fine, infortunio in allenamento per Faouzi Ghoulam

Fonte: SSC Napoli Twitter

Stentiamo a crederci. Il Napoli è in apprensione per Faouzi Ghoulam. L'esterno sinistro algerino, in ripresa dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro patito agli inizi di novembre, si è nuovamente fermato questo pomeriggio, mentre si stava allenando agli ordini di mister Maurizio Sarri e del suo staff. Notizia tremenda per la società azzurra, alla vigilia dell'importante gara che il Napoli giocherà domani sera al San Paolo contro la Lazio.

Si è infortunato oggi in allenamento, procurandosi molto probabilmente la frattura della rotula del ginocchio destro, lo stesso a cui a inizio novembre era stato operato ai legamenti crociati. Ghoulam nelle prossime ore sarà a Roma dal professor Mariani a Villa Stuart per gli esami del caso: non è da escludere un intervento chirurgico d'urgenza.

A questo punto, slitta inevitabilemente il rientro del giocatore, valore aggiunto del Napoli nella primissima parte della stagione. Nemmeno il tempo di tornare in campo ed è subito un altra beffa, quindi, per il difensore algerino, desideroso di tornare dopo quella maledetta notte di Champions League contro il Manchester City. In serata attesi aggiornamenti, probabilmente anche sulle dinamiche dell'infortunio.