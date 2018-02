La risposta del Ciuccio o il volo dell'Aquila? Al San Paolo c'è Napoli - Lazio

Foto Ssc Napoli Twitter

A caccia dell’ottava. 10 dicembre 2017, l’ultimo pareggio del Napoli di Maurizio Sarri è datato circa due mesi fa, al San Paolo, contro la Fiorentina. Da allora solo vittorie, sette per l’esattezza consecutive che hanno attestato e certificato il primato della truppa campana in campionato. Adesso, però, al cospetto dei partenopei, la temibile Lazio di Simone Inzaghi, che per caratteristiche fisiche e tecniche ha nelle corde le armi per provare a limitare il potenziale degli azzurri e frenarne la corsa in testa alla graduatoria.

Due sconfitte di fila la dote con la quale i biancocelesti si presentano a Fuorigrotta nell’intento di invertire la rotta e ripartire nella lotta al terzo posto e, perché no, provare ad accorciare dal duetto di testa, il quale però fin qui ha fatto corsa a sé. Nella nottata del San Paolo chiaramente la volontà del Napoli di rispondere alla Juventus, vittoriosa con il solito cinismo in quel di Firenze ieri sera. Sorpasso e contro-sorpasso, nella volontà del Napoli di Sarri scosso ancora una volta da un altro infortunio, occorso ieri pomeriggio a Faouzi Ghoulam. Lo sfortunato terzino algerino è stato operato nella serata di ieri alla rotula destra e, per il momento, la sua stagione sembra essere definitivamente chiusa.

Mertens esulta dopo il capolavoro dell'andata - Foto Ssc Napoli Twitter

Per una notizia spiacevole due che fanno tornare il sorriso sul volto del tecnico toscano: Hysaj e Mertens nella giornata di ieri si sono allenati con il resto del gruppo e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero partire dal primo minuto questa sera contro la Lazio. Non si può dire lo stesso di Raul Albiol, il cui affaticamento non è stato ancora smaltito del tutto e potrebbe costringere lo spagnolo al forfait. Al suo posto pronto Vlad Chiriches al centro della difesa con Koulibaly al suo fianco, mentre Mario Rui conserva il posto da titolare a sinistra. Tutto confermato in mediana dove con Jorginho in cabina di regia agiranno Allan ed Hamsik. Insigne e Callejon ai lati del folletto belga davanti.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All: Sarri.