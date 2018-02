Napoli: intervento perfettamente riuscito per Ghoulam, ecco i tempi di recupero

Un fulmine a ciel sereno per il Napoli e Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino era ormai pronto a tornare in campo la prossima settimana nel match di Europa League contro il Lipsia dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro avvenuta ad ottobre. Un recupero record per il difensore che ha bruciato i tempi per dare una preziosa mano alla squadra in un momento importante della stagione.

Nel pomeriggio di ieri, però, la tremenda notizia che preoccupa tutti i tifosi. Ghoulam si infortuna durante l’allenamento allo stesso ginocchio operato qualche mese fa. Si teme che possano essere coinvolti nuovamente i legamenti del ginocchio e in quel caso la stagione dell’algerino poteva dirsi conclusa.

In serata il giocatore va subito a Villa Stuart per un consulto d’urgenza con il Professor Mariani. Quest’ultimo scongiura l’ipotesi di un coinvolgimento del legamento del ginocchio diagnosticando invece una frattura della rotula destra. Da qui la decisione di operare subito Ghoulam e pochi minuti fa il Napoli, sul proprio profilo Twitter, ha diramato un comunicato ufficiale in cui spiega la situazione clinica del difensore:

“Ghoulam e’ stato operato a Villa Stuart dal prof Mariani per una frattura trasversale di rotula destra. Intervento perfettamente riuscito. Faouzi inizierà domani la riabilitazione. Sarà valutato tra 15 giorni e dovrebbe ritornare in campo per allenarsi tra un mese”.

Mezzo sospiro di sollievo dunque per il Napoli che temeva un altro lungo stop per Ghoulam. Certamente questo nuovo infortunio gli impedirà di dare una mano alla squadra in queste settimane dense di impegni. Anche se è presto per fare ipotesi di ritorno in campo, possiamo dire che l’obiettivo del difensore potrebbe essere quello di tornare per la partita del 31 marzo contro il Sassuolo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.