Napoli, Paletta si candida. L'agente: "Grande opportunità"

Foto Ssc Napoli

A caccia di uno svincolato. Tra Siqueira e Paletta i nomi per la difesa del Napoli si susseguono repentinamente. La necessità della dirigenza partenopea è quella di fornire a Maurizio Sarri un'alternativa pronta ed arruolabile, quantomeno per gli allenamenti, nei ruoli rimasti scoperti dagli infortuni di Ghoulam e Chiriches. Un terzino sinistro e un difensore centrale, quantomeno uno dei due, con Cristiano Giuntoli che lavora incessantemente alle opportunità che il mercato degli svincolati offre in questo momento.

Il terzino ex Lazio ed Udinese potrebbe essere una valida alternativa a Mario Rui sulla sinistra, senza caricare eccessivamente di lavoro e di carico Hysaj. Nel frattempo, nonostante il recupero di Tonelli, l'acciacco che terrà fuori dai giochi Chiriches e le non perfette condizioni di Albiol obbligheranno la dirigenza a valutare anche un profilo per il reparto dei centrali, dove ad oggi solo Koulibaly gode di ottima salute. Il nome nuovo per la difesa dei napoletani è quello di Gabriel Paletta, che da qualche settimana ha rescisso il contratto con il Milan e potrebbe accasarsi all'ombra del Vesuvio.

Un acquisto mirato, utile sia perché pronto dal punto di vista fisico che di personalità, carattere ed esperienza. "Sarebbe sicuramente una opportunità importante. Il Napoli è in lotta per lo Scudetto", ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb il suo agente Martin Guastadisegno. "Viene da una avventura importante al Milan, vediamo. Le opportunità non mancano e a breve prenderemo una decisione sul suo futuro" ha successivamente concluso.