Lipsia, Orban verso Napoli: "Al San Paolo sfida durissima"

Foto Lipsia Twitter

Il Lipsia è tornato. Due vittorie consecutive ed il secondo posto ritrovato in Bundesliga fanno dormire sonni tranquilli a mister Hasenhuttl in vista della trasferta che i tedeschi dovranno affrontare giovedì sera al San Paolo contro il Napoli di Maurizio Sarri. Dopo un mese di dicembre negativo, la squadra della multinazionale austriaca della Red Bull ha cambiato marcia, ritrovando fiducia, entusiasmo e risultati. Dopo aver ben figurato nella prima avventura in Champions, adesso è però la volta di pensare all'Europa League, con la sfida ai partenopei primi in Serie A.

A tal proposito, Willi Orban, difensore e capitano del Lipsia ha parlato ai microfoni di Radio Crc della sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma al San Paolo fra tre giorni: "Sarà bello affrontare il Napoli, è una squadra tra le più forti in Europa che è al primo posto in Serie A. La nostra forza è il gruppo, insieme possiamo toglierci parecchie soddisfazioni, ma il Napoli resta favorito".

La voglia è quella di non mollare e di giocarsi le proprie carte come al solito. Segreto e caratteristica che ha permesso ai tedeschi di scalare la graduatoria in Germania e di ben figurare anche in Europa. Certo, la trasferta del San Paolo è proibitiva ma il giovane Lipsia ci proverà: "Sarà dura giocare al San Paolo e fare risultato per una squadra giovane come la nostra, ma siamo pronti a dare il massimo Spero di affrontare il miglior Napoli possibile. Chi tempo del Napoli? Gli attaccanti, Mertens, Insigne e Callejon, ma anche Hamsik".