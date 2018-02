Europa League - Lipsia, Hasenhuttl verso Napoli: "Loro favoriti, ma non vediamo l'ora di giocare"

Foto RB Leipzig Twitter

"Chi è favorito? Esclusivamente il Napoli". Se la ride Ralph Hasenhüttl, allenatore del Lipsia, all'antivigilia della trasferta del San Paolo contro i partenopei di Maurizio Sarri. Il tecnico dei tedeschi, in vista della doppia sfida ai napoletani valevole per i sedicesimi di finale di Europa Leauge, ha concesso una lunga intervista a Il Mattino, partendo chiaramente dal presupposto che gli italiani sono favoriti per il passaggio del turno, ma la sua squadra ha tutte le intenzioni di ben figurare così come fatto nella parentesi in Champions League.

"Siamo una squadra giovane che ha fame di successo. Siamo molto ambiziosi e vogliamo provare ancora una volta a conquistare il posto in Champions League. Ci sarebbe piaciuto rimanere più a lungo in Champions, ma con questo difficile sorteggio che ci ha abbinato al Napoli avremo ancora l'impressione di giocare in questa competizione. Per noi l'Europa League è importante e vogliamo andare avanti".

Foto RB Lipsia Twitter

Uno sguardo anche all'infermeria ed allo stato di salute della sua squadra dopo aver riconquistato il secondo posto in BundesLiga: "Abbiamo recentemente superato il colpo della grave perdita di Halstenberg. Forsberg è tornato ad allenarsi con la squadra, ma non sappiamo se sarà disponibile contro il Napoli. Il nostro momento di forma? Arriviamo al San Paolo con grande fiducia in noi stessi e con due vittorie consecutive ottenute in Bundesliga. Sappiamo che ci attende un compito molto difficile, ma non vediamo l'ora di giocare. E vogliamo presentarci al meglio".

Dal suo Lipsia al Napoli, che chiaramente incute un certo timore reverenziale vedendo come si esprime in Serie A e non solo: "Vedo solo calciatori forti nel Napoli, tutti di alto livello e con un grande spirito di squadra. Inoltre, è facile comprendere che stanno giocando insieme da tempo, visto che gli automatismi sono perfetti. Non è un caso che il Napoli sia primo nel campionato italiano. Sarri è come me, ha iniziato la carriera dai campionati minori e ha fatto tanta gavetta. Al Napoli sta portando avanti un ottimo lavoro e prepara la squadra sempre al meglio per i suoi impegni".