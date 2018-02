Europa League - Lipsia a caccia dell'impresa al San Paolo: le ultime di formazione

Foto RB Lipsia Twitter

Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Questo il bottino del Lipsia di mister Hasenhüttl che viaggia spedito in Bundesliga verso il secondo posto solitario alle spalle dell'inarrivabile Bayern Monaco. I tedeschi della Red Bull saranno di scena domani sera al San Paolo per sfidare nei sedicesimi di finale di Europa League il Napoli di Maurizio Sarri e, a Fuorigrotta, proveranno a ben figurare al cospetto dei napoletani così come è stato nella parentesi, la prima nella storia, in Champions League. Eliminazione beffarda ma a testa alta, con due successi ed un pareggio che hanno lasciato sì il segno dal punto di vista fisico nei protagonisti, ma aumentato la consapevolezza dei propri mezzi.

Al San Paolo e, più in generale, nel doppio confronto, il Lipsia proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla squadra napoletana e, soprattutto, continuare quel processo di maturazione che negli ultimi anni l'ha portata a giocarsi un posto in Champions League partendo dalla quinta serie tedesca. Percorso che sembra quello fatto dal Napoli di De Laurentiis negli ultimi anni, il quale sembra essere arrivato finalmente a compimento in questa stagione. In vista della sfida di Fuorigrotta, però, i tedeschi vorranno dimostrare di essere all'altezza della capolista della Serie A, imbottita di riserve per preservare energie fisiche e mentali in vista dell'impegno contro la Spal.

Qualche defezione anche per i RotenBullen, che dovranno rinunciare all'infortunato Halstenberg e allo squalificato Ilsanker. Ciò nonostante Hasenhuttl confermerà il proprio 4-4-2 quadrato, compatto e solido, senza particolare turnover. I due centrali difensivi dovrebbero essere confermati: Orban ed Upamecano, in gol venerdì scorso, a protezione dei pali difesi da Gulacsi; Laimer e Klostermann i terzini. Anche in mediana confermati i quattro titolari con Kampl e Bruma ai lati di Keita e Kaiser, che dovrebbe rilevare Ilsanker. In attacco recupera Forsberg, ma lo svedese dovrebbe partire dalla panchina con Poulsen e Werner titolari.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Kampl, Keita, Kaiser, Bruma; Poulsen, Werner. All. Hasenhuttl