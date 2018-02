Europa League, le formazioni ufficiali di Napoli - Lipsia

Tutto pronto al San Paolo per il fischio d'inizio di Napoli - Lipsia, incontro valevole per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. I partenopei ospitano i tedeschi secondi in BundesLiga, in una gara che si preannuncia bella e spettacolare. A Fuorigrotta atmosfera fredda sia dal punto di vista del meteo che del calore del pubblico, che distratto dal campionato non supporterà a dovere i propri beniamini nella serata europea. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della contesa, Sarri ed Hasenhuttl hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle assieme.

Sarri recupera Hamsik e lo preferisce ad Insigne, con Zielinski che si sposta in attacco. Confermata la difesa a quattro con Tonelli centrale, Rog e Diawara in mediana, Ounas a destra e Callejon centrale in attacco.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Callejon, Zielinski. All: Sarri.

Ci sono Bruma e Sabitzer invece sulle fasce laterali per i tedeschi di Hasenhuttl, che invece in mezzo sceglie Keita con Kampl. Poulsen e Werner in attacco come previsto alla vigilia, Laimer, Orban, Upamecano e Klostermann in difesa.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Keita, Bruma; Poulsen, Werner. All. Hasenhuttl