Napoli, Sarri: "Deluso da ciò che ho visto, non siamo ancora maturi per il doppio impegno"

Foto Ssc Napoli Twitter

"Non è che si può prendere un gol cosi al '93, con una partita ancora da giocare non si può fare, ma è tutto quello che abbiamo fatto stasera che non si può fare. Abbiamo fatto una partita deludente, ci è mancato e entusiasmo". Testo e parole di un Maurizio Sarri visibilmente deluso per quanto visto al San Paolo dal suo Napoli. Crolla la squadra azzurra molle nell'approccio alla gara e nello sviluppo della stessa. Mai in partita i partenopei, fin troppo svagata per esser quella vera.

Questione di maturità e di orgoglio, che non tutti i presenti in campo hanno messo in campo: "E' una squadra che non ha giocato con il piglio giusto per i colori che rappresenta e la storia che rappresenta, questo mi ha deluso molto. La mentalità deve essere sempre quella giusta, le partite si possono vincere o perdere ma la mentalità deve essere sempre quella giusta, ho visto una squadra che ha giocato senza entusiasmo e senza fame, è un brutto segnale per mentalità. La maglia del Napoli va onorata, sono un po' deluso da quello che ho visto".

Napoli brutto e spaesato mentalmente, la cui conseguenza è stato un pessimo posizionamento in campo per tutta la durata della gara. Sarri sottolinea questi errori, ma anche la mancanza di maturità nell'ottica del doppio impegno: "La sensazione dello sfilacciamento c'era anche in campo, ed abbiamo scelto la squadra sbagliata per concedere spazi, abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare e che avevamo detto di non fare. La sensazione è che questa squadra sia ancora indietro sotto il punto di vista della maturità perchè non riesce a fare tutte le competizioni con lo stesso spirito, durante la stagione ce l'ho avuta fin dall'inizio e stasera mi conferma tutto. Quando non ci siamo con la testa diventiamo una squadra meno che normale, che questa sconfitta non abbia delle ripercussioni sotto il punto di vista morale".

Riguardo l'approccio alle gare europee stagionali, il tecnico prosegue nella sua analisi: "Il Lipsia è secondo in Bundesliga, non si può pensare di sottovalutare un impegno contro una squadra del genere, sarebbe un doppio errore. Contro il City fu fatto bene ma sono state pagate in campionato, e questo mi porta a pensare che questa squadra non abbia la capacità della grande squadre di scaricare una partita e ricaricare la partita successiva".

Infine, sulle parole pronunciate in conferenza stampa e sulla preparazione alla gara, la chiosa di Sarri: "I miei sono ragazzi intelligenti e non vanno presi in giro, chiaro che l'obiettivo primario è il campionato, ma in Europa bisogna capire che servono prestazioni di livello per non fare brutte figure. Ne avevamo parlato anche in passato, ma stasera ho avuto la conferma bisogna fare passi avanti enormi per diventare una squadra di livello".