Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli - Spal

Tutto pronto al San Paolo per la venticinquesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Napoli di Maurizio Sarri scende in campo con la voglia di riscattarsi dopo la figuraccia rimediata in Europa League e di rispondere alla Juventus che, per ora, è avanti nel derby della Mole contro il Torino. Azzurri che ospiteranno la SPAL di Semplici che va a caccia di punti preziosi perla corsa salvezza. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della gara, i due tecnici toscani hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, scopriamole assieme.

Confermato il 4-3-3 con i titolarissimi per gli azzurri. Tornano Albiol e Mario Rui in difesa, così come Allan e Jorginho in mediana e Mertens in attacco. Reina tra i pali, Callejon ed Insigne davanti.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Due le novità nell'undici di Semplici, che preferisce Schiattarella ad Everton Luiz e Dramé a Costa. Tutto confermato nei restanti nove titolari, con Kurtic che agirà alle spalle di Antenucci.

SPAL (3-5-1-1): Meret; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Dramé; Kurtic, Antenucci. All. Semplici