Napoli, Albiol: "Lavoriamo per vincere. Sarri grande maestro"

Sono trascorsi due giorni dalla vittoria del Napoli sulla Spal ed a prendere la parola, ospite del consueto programma d'approfondimento sulle tematiche degli azzurri di Radio Kiss Kiss Italia, è stato il difensore centrale Raul Albiol. Lo spagnolo ha analizzato la gara, per poi dedicare un pensiero più generalizzato sulla 'portata' del campionato che gli azzurri stanno compiendo: "Con la Spal siamo partiti molto bene, abbiamo creato diverse situazioni tra cui il gol di Allan. Poi non siamo riusciti a chiuderla, ma questo perchè ogni gara in Serie A è nasconde difficoltà, lunedì ne avremo un'altra altrettanto complicata. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, lottare per lo Scudetto contro un'avversaria del calibro della Juventus è un qualcosa di eccezionale. Noi dobbiamo vincere per fare più punti possibili, senza pensare alla nostra rivale. Decisivo lo scontro diretto? All'Allianz Stadium la posta in palio sarà altissima, ma anche le altre partite contano, perchè offriranno sempre i tre punti".

Juventus-Napoli come Real Madrid-Barcellona, una rivalità storica: "Lì in Spagna quasi ogni anno loro si giocano la Liga, qui è diverso. Ora qui stiamo facendo un grande campionato, stiamo facendo tanti punti come la Juve. Speriamo di arrivare primi". Tutta la città di Napoli è unita attorno alla squadra, il calore del tifo sarà fondamentale nella rincorsa al titolo: "Si vince per le qualità fisiche tecniche e per la mentalità che una squadra possiede. Se tutti pensiamo allo stesso modo, si può fare. La città è con noi ed è fondamentale, per questo la squadra è così perchè tutti dall'inizio pensiamo di poter vincere. Non è obbligatorio, c'è una squadra molto forte con cui lottare, però l'importante è sapere che abbiamo dato tutti per vincerlo a fine campionato". La tifoseria azzurra è tra le più calde d'Italia, passionali, Albiol ormai è diventato un beniamino del San Paolo. Cantare 'Un giorno all'improvviso' trasmette sempre un'emozione unica: "Mette i brividi, sarebbe bello cantarlo tutti insieme contro il Crotone, nell'ultima giornata di campionato. Sarebbe una gioia per tutti".

Fonte: SSC Napoli Twitter

Prima della gara della Sardegna Arena, in programma in posticipo lunedì sera, contro il Cagliari, c'è in calendario il match in Germania, a Lipsia. Compito arduo per il Napoli capovolgere il risultato e qualificarsi agli ottavi di Europa League: "Andremo lì a giocarci la partita, le nostre chance di qualificazione. Perdere davanti al nostro pubblico è sempre brutto, non mi piace ascoltare chi afferma che abbiamo perso per mancanza di motivazioni. Ci teniamo a fare bene in Europa, il Lipsia non dovrà cullarsi sugli allori perchè noi proveremo a conquistare la qualificazione, ne abbiamo le possibilità".