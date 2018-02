Napoli - Milic, ci siamo

Una prima parte di visite mediche effettuate nella giornata di ieri, mentre la squadra preparava la trasferta di Lipsia. Una seconda tranche da ultimare oggi, per valutare appieno l'efficienza fisica dopo un periodo di inattività. Hrvoje Milic sembra pronto a vestire la maglia del Napoli per i quattro mesi che separano gli azzurri dalla fine del campionato. Chiamato d'urgenza, il terzino croato ha risposto presente, provando a mettersi in gioco nuovamente dopo la parentesi tutt'altro che felice all'Olympiacos.

Due presenze e tanta panchina in Grecia, prima di svincolarsi ed approdare al Napoli. Sembra cosa fatta per il suo trasferimento all'ombra del Vesuvio, dove Milic agirà per lo più da sparring partner in allenamento, dove Sarri necessita con le due squadre di provare e riprovare a menadito i suoi schemi. Il ventottenne di Osijek dovrebbe firmare in giornata - una volta ultimate le visite - il contratto che lo legherà ai partenopei fino al termine della stagione, andando a colmare quella lacuna ricreatasi dopo il secondo infortunio occorso a Faouzi Ghoulam.

Per Milic un secondo tentativo nel campionato italiano, dopo le diciassette presenze con la maglia della Fiorentina della scorsa stagione nella quale non convinse i Della Valle a confermarlo anche nell'annata in corso. Accontentato dunque Maurizio Sarri, il quale al ritorno dalla Germania avrà a disposizione il giocatore richiesto per aumentare le rotazioni in allenamento.