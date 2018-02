Napoli verso Lipsia, Sarri riparte da Mertens

Si riparte da Dries Mertens. Il fromboliere belga è pronto a caricarsi il suo Napoli sulle spalle anche nella trasferta di Lipsia. Una passerella per la maggior parte, un motivo di reazione e di orgoglio, per togliersi gli schiaffi dal volto rimediati una settimana fa, per la squadra. Maurizio Sarri muove verso la Germania con la voglia di tornare a casa con una ventata di entusiasmo e di rinnovata fiducia; il KO interno di giovedì scorso brucia ancora e non poco, con alcune scorie che hanno condizionato anche la seconda parte della sfida alla SPAL.

Resettare e ripartire. L'intento non sarà certo quello di ribaltare un 1-3, impresa ardua soprattutto in casa del Lipsia che tra le mura amiche spesso va in rete, ma è sicuramente quello di ben figurare, di uscire dalla competizione a testa alta. Per farlo il tecnico toscano si affiderà all'attaccante belga, squalificato nella gara d'andata, al quale verranno affiancati molto probabilmente Ounas sulla destra al posto di Callejon ed uno tra Insigne e Zielinski dalla parte opposta. Probabilmente Sarri sceglierà il Magnifico prima di dargli il meritato riposo nella ripresa, in vista della trasferta di Cagliari, con il polacco dirottato sulla mediana.

Non ci sarà una seconda chance per Amadou Diawara, scalzato anche in Europa da Jorginho. Presente invece Marek Hamsik che dovrebbe comporre il terzetto di mediana con la mezzala polacca ed il regista italo-brasiliano per un Napoli a trazione decisamente anteriore. Confermato rispetto alla gara d'andata invece Christian Maggio sulla destra, con Albiol e Koulibaly che dovrebbero far coppia centralmente. Ballottaggio Mario Rui - Hysaj sulla sinistra, con l'albanese che potrebbe rifiatare. In porta Sepe, con Reina che verosimilmente resterà all'ombra del Vesuvio.