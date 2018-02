Napoli, i convocati per la trasferta di Lipsia: ci sono Mertens e Reina

Nessuna sorpresa, anzi si. C'è anche Pepe Reina tra i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Lipsia. Il portiere spagnolo, dopo le parole dello stesso tecnico toscano pronunciate nella conferenza stampa della settimana scorsa, fa parte della spedizione del Napoli alla volta della Germania. Tutti uniti, quindi, per la trasferta tedesca di Europa League, la quale appare più una passerella d'addio che altro. L'obiettivo del Napoli è oramai il campionato ma, dopo la sconfitta dell'andata, la volontà dei partenopei sembra quella di mandare un messaggio positivo al gruppo e non solo.

Giornata di vigilia per Hamsik e soci, che dopo l'allenamento mattutino sono partiti alla volta della Germania per ultimare i preparativi in vista della gara di domani. Questo il report della seduta svoltasi a Castelvolturno: "La squadra ha svolto attivazione in avvio e torello. Di seguito partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico". Un pizzico di paura per lo staff medico partenopeo, con Mertens che ha abbandonato anzitempo l'allenamento per un fastidio alla caviglia: "Nel corso della seduta, Mertens ha accusato una leggera distorsione alla caviglia. Nulla di grave per l'attaccante azzurro che partirà con il gruppo per Lipsia".

Al termine della seduta, prima della partenza in aereo, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in terra tedesca.

Portieri - Reina, Rafael, Sepe;

Difensori - Albiol, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Tonelli;

Centrocampisti - Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski;

Attaccanti - Callejon, Ounas, Insigne, Mertens.