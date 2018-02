Napoli a Lipsia tra riscatto e impresa

Il Napoli ci prova. Quantomeno vuole provarci. Queste le intenzioni di Maurizio Sarri alla vigilia della gara di ritorno contro il Lipsia. Sette giorni dopo la brutta batosta rimediata al San Paolo gli azzurri sono di scena in Germania, in casa della squadra di Hasenhuttl, straripante nella ripresa a Fuorigrotta, abile ad approfittare degli svarioni e degli scivoloni della difesa partenopea. Non sarà facile, chiaramente, ribaltare il discorso qualificazione, ma le parole di Sarri, contrariamente a quanto fatto una settimana fa, promettono battaglia, orgoglio e sacrificio. Almeno quello, per togliersi gli schiaffi dal volto.

Foto Ssc Napoli Twitter

L'impresa resta difficile. Non basterà il 2-0, difficile sinceramente pensare ad un Lipsia a secco tra le mura amiche, dove i tedeschi viaggiano spediti sia in campionato che in Europa: nonostante qualche battuta d'arresto la squadra di Hasenhuttl ha sempre segnato alla Red Bull Arena, davanti ai propri tifosi, subendo sì qualcosa di troppo, ma senza mai pagare un dazio così passivo da pensare all'impresa dei partenopei. Di contro, però, il Napoli da trasferta lascerebbe ben sperare i 1500 tifosi arrivati a soccorrere i propri beniamini: al di là del discorso qualificazione ciò che per Sarri è necessario stasera è riuscire ad uscire dal terreno di gioco a testa alta, senza portarsi con sé verso la trasferta di Cagliari scorie negative come la settimana scorsa.

Le ultime dai campi

Assenze importanti rispetto alla gara d'andata per i padroni di casa, con Hasenhuttl che dovrà rinunciare ad Orban in difesa e Naby Keita in mediana. Quest'ultimo verrà sostituito in mediana da Demme nel solito 4-4-2 con Sabitzer, Kampl e Bruma a completare il reparto, mentre in difesa sarà Konaté a fare coppia con Upamecano; Laimer e Klostermann terzini. Stessa coppia d'attacco dell'andata, con Poulsen a creare gli spazi per Werner.

Foto Ssc Napoli Twitter

Qualche dubbio di formazione per i partenopei, con Sarri che dovrebbe schierare però gran parte della squadra vista sette giorni fa al San Paolo. Confermato Reina tra i pali, con Sepe ancora una volta in panchina; stesso dicasi per il quartetto difensivo e per la linea di centrocampo, mentre l'unico cambio dovrebbe essere in attacco, dove Mertens agirà al centro tra Zielinski ed Ounas. Da valutare le condizioni del belga, nel caso pronto Callejon. Non è da escludere l'inserimento di Insigne per Hamsik con Zielinski in mediana.

Le probabili formazioni

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Konatè, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Demme, Bruma; Poulsen, Werner. All. Hasenhuttl

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Mertens, Zielinski. All. Sarri