Napoli, l'agente di Koulibaly rassicura: "E' felice in azzurro"

I tifosi del Napoli non dovranno preoccuparsi questa estate quando qualche top club europeo andrà alla carica del difensore senegalese. Kalidou Koulibaly non si muoverà da Napoli, non si vede lontano dalla maglia azzurra. Lo aveva detto già ad inizio gennaio, quando spiegò che a fronte di una buona offerta di contratto sarebbe stato disposto a firmare anche "a vita". Il centrale difensivo, cresciuto tantissimo agli ordini di mister Sarri, si sente ormai un napoletano acquisito, ed al San Paolo ha trovato veramente tutto per diventare grande.

A confermare quanto detto qualche settimana fa dal giocatore, sono le parole del suo procuratore, Bruno Satin, il quale ai microfoni di 'Radio Crc' ha sottolineato: "Kalidou è davvero molto felice di giocare in una squadra forte come il Napoli, è entusiasta perchè sta giocando per vincere lo Scudetto, è entusiasta della città che gli piace tanto ed anche dei tifosi, molto calorosi e passionali. E' focalizzato su questo finale di stagione, vuole assolutamente alzare un trofeo". Il campionato, l'obiettivo primario della squadra di Sarri, nella quale ormai Koulibaly è diventato un titolarissimo: "Ci avviciniamo sempre più al finale di stagione, il Napoli è pronto allo sprint, non dovrà perdere punti per la strada e giocarsi tutto nel big match dell'Allianz Stadium. La concentrazione è massima e daranno tutto per raggiungere l’obiettivo, il mio assistito ormai fa parte in pianta stabile dell'11 titolare, questo testimonia il fatto di quanto Kalidou sia cresciuto, arrivato a Napoli in punta di piedi, ma che poi si è affermato, diventando imprescindibile".

Dunque, il futuro di Koulibaly sarà azzurro, seppur molti club europei di prima fascia abbiano messo da tempo gli occhi addosso al difensore centrale, squadre della Premier League e della LIga spagnola su tutte. Ormai il senegalese può tranquillamente essere etichettato come uno dei difensori più efficaci e forti d'Italia, e non solo.