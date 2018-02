Cagliari - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Le formazioni ufficiali.

Si gioca a Sardegna Arena, impianto da 16.233 mila posti situato a Milano.

Solito 4–3-3 per Sarri. Reina in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Hysaj, Koulibaly, Albiol e Mario Rui. Jorginho direttore del centrocampo, con Allan ed Hamsik mediani. Davanti, Insigne e Callejon lavorano palloni per Mertens.

Il Napoli, uscito dall’Europa League - non è bastato lo 0-2 in terra tedesca a pareggiare l’1-3 subito al San Paolo - può concentrarsi sull’unico e vero obiettivo stagionale, lo scudetto. La vittoria dello stesso non passa soltanto dai big match - prossima settimana incrocio con la Roma - ma anche da queste sfide, dato che la trasferta in terra sarda non è mai stata facile per i partenopei, che troveranno comunque una squadra organizzata e diligente. Sarri dovrà pilotare i suoi uomini in modalità schiacciassi, non sono ammessi sconti. Alla Sardegna Arena per vincere e tenere stretto l’obiettivo.

Diego Lopez opta per il 3-5-2. Cragno tra i pali, Romagna, Ceppitelli e Castan il trittico difensivo. Ionita, Barella e Padion lavorano centralmente, Faragò e Lyjogiannis esterni a tutto campo. Sau e Pavoletti tandem d’attacco.

Dopo tre risultati utili, il Cagliari è incappato nella trappola ChievoVerona, perdendo 2-1 al Bentegodi. Un risultato che ha risucchiato la compagine sarda nella corsa salvezza. Le vittorie di Verona e SPAL hanno assottigliato il disavanzo, con la retrocessione diretta ora -5. L’impegno di questa sera è proibitivo, dato che alla Sardegna Arena fa scalo il Napoli, in piena corsa scudetto e con nessuna voglia di perdere punti nel cammino. Diego Lopez dovrà essere bravo comunque a caricare i suoi giocatori, Cagliari non è mai stato un campo facile per gli azzurri.

Sono 31 i precedenti in Serie A nel capoluogo sardo tra le due compagini. Il Cagliari comanda con 9 vittorie, il Napoli ne annovera 7 mentre sono 15 i pareggi. L’ultimo head to head risale all’Ottobre del 2017, 7^ giornata di campionato. Partenopei che passeggiano sul malcapitato Cagliari, confezionando le marcature tra primo tempo ed inizio secondo. Apre Hamsik al 4^, raddoppia Mertens al 40^ dal dischetto. Al ritorno dagli spogliatoi, Koulibaly fissa il risultato sul 3-0.

Arbitra Piero Giacomelli coadiuvato da Giallatini e Dobosz, quarto uomo Abbattista. VAR (Video Assistant Referee) Doveri, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Marrazzo.