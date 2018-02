Napoli, parla l'agente di Mario Rui: "Si è ambientato bene, ora è un titolarissimo"

Il Napoli questa sera a Cagliari avrà l'occasione per allungare in classifica ed andare momentaneamente a +4, in attesa che la Juventus recuperi il suo match, contro l'Atalanta, rinviato a causa della neve, copiosa, scesa sull'Allianz Stadium poco prima del calcio d'inizio. Sarà della sfida anche Mario Rui, uscito malconcio dalla trasferta teutonica di Europa League in casa del Lipsia. Mandata giù la delusione europea, il Napoli si rituffa in campionato, azzurri che potranno contare sulla spinta del proprio pendolino.

Proprio il portoghese, che ormai è diventato un titolarissimo di Maurizio Sarri, è andato a ricomporre la coppia di terzini titolari che un tempo - non troppo lontano - fece le fortune dell'Empoli, allora guidati proprio da Sarri. Motorino di fascia, l'infortunio di Ghoulam gli ha spalancato le porte della titolarità. Una volta messo piede in campo, non è più uscito, se non per tirare il fiato ed essere anch'egli protagonista del turnover sarriano. A Radio Kiss Kiss, questo pomeriggio è intervenuto l'agente del terzino portoghese, Mario Giuffredi, ed ha parlato del momento che sta vivendo in azzurro il suo assistito: "Questa sera credo sarà della partita, mi ha detto che sta bene e quindi non ci sono problemi. Le sue difficoltà iniziali non sono state relative ad essere o meno all’altezza di Ghoulam, Mario si ritiene altrettanto forte, secondo a nessuno. C’era però uno scetticismo generale di stampa e tifosi che non lo reputavano all’altezza, superarlo non è stato semplice".

Ghoulam ha ormai alzato bandiera bianca per questa stagione, dunque il Napoli è dovuto correre ai ripari, scandagliando il mercato degli svincolati a caccia un terzino che potesse dare il cambio a Mario Rui, per evitargli una sorta di maratona da qui alla fine della stagione. E' arrivato l'ex Viola, Hrvoje Milic, ma il pretoriano di Sarri è ormai padrone della fascia sinistra, al suo pari ruolo gli verranno offerte, con ogni probabilità, solo le briciole: "Il Napoli lotta per lo Scudetto, è in duello con la Juventus, è ovvio che è si è mosso tesserando un altro terzino. Di base però punta tutto su Mario Rui, che in questi mesi si è espresso su grandi livelli e si è dimostrato un professionista esemplare".