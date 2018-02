Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari - Napoli

La necessità di ottenere preziosi punti salvezza da una parte. La voglia di allungare, seppur virtualmente, a più quattro sulla Juventus, dall'altra. Cagliari e Napoli si apprestano a scendere in campo alla Sardegna Arena per il posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di calcio di Serie A, nell'intento di far prevalere le rispettive motivazioni. Diego Lopez prova a mettere lo sgambetto alla truppa di Maurizio Sarri, reduce dall'eliminazione con vittoria dall'Europa League di Lipsia. Quando manca un'ora all'inizio della gara, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione: andiamo a scoprirle.

Diego Lopez opta per il 3-5-1-1 della vigilia. Cragno tra i pali, Romagna, Ceppitelli e Castan il trittico difensivo. Joao Pedro, Barella e Padion centralmente, Faragò e Lyjogiannis esterni a tutto campo. Han e Pavoletti tandem d’attacco.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Romagna, Castan, Ceppitelli; Faragò, Padoin, Barella, Joao Pedro, Lykogiannis; Han; Pavoletti. All.: Lopez.

Solito 4–3-3 per Sarri. Reina in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Hysaj, Koulibaly, Albiol e Mario Rui. Jorginho direttore d'orchestra in mediana, con Allan ed Hamsik ai suoi fianchi. Davanti, Insigne e Callejon lavorano palloni per Mertens.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Sarri.