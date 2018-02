Cagliari-Napoli 0-5, Sarri: "Partita quasi perfetta. Milik pronto per giocare"

Spettacolo alla "Sardegna Arena" di Cagliari con il Napoli di Maurizio Sarri che si diverte e fa divertire l'Italia calcistica con una prova super. Finisce 5-0 per i partenopei con i gol nel primo tempo di Callejon e Mertens e nella ripresa di Hamsik, Insigne (su rigore) e Mario Rui. Un risultato che testimonia l'andamento a senso unico del match con un Cagliari annichilito contro un Napoli di un altro pianeta e che si porta a + 4 sulla Juventus che deve recuperare la partita con l'Atalanta.

Ai microfoni di Premium Sport ha commentato la sfida il tecnico dei partenopei Sarri elogiando la prova dei suoi ragazzi autori di una grande prestazione:

"Questa sera abbiamo sofferto poco contro un Cagliari che fino al terzo gol ha retto bene il campo e pressato bene. Siamo stati abbastanza bravi contro i loro attaccanti che possono essere sempre pericolosi".

Sembra una macchina perfetta questo Napoli ma che per Sarri può ancora migliorare: "Quando rivediamo le partite troviamo sempre situazioni da perfezionare, come stasera dove qualche movimento difensivo l'abbiamo sbagliato oppure a volte non abbiamo pressato bene sugli esterni. C'è sempre margine per migliorare".

Squadra che va sempre a mille all'ora grazie al lavoro di tutto lo staff del tecnico: "Quando una squadra va bene per diverso tempo il merito non è di una persona sola. E' chiaro che in campo vanno i giocatori ma la sincronia con lo staff e il direttore sportivo è importante".

Si avvicina il rientro di Milik che può dare una mano importante in questo finale di stagione: "Milik sta bene, deve solo decidere quando può rientrare definitivamente. In questi giorni l'ho visto meglio e penso che possa adesso poter giocare qualche spezzone di partita".

Un Napoli che deve fare i conti con la Juventus e l'obiettivo dei 100 punti non può essere considerato utopistico: "Fare più di 100 punti sarebbe un qualcosa di miracoloso. Non siamo mai arrivati a tale cifra ma probabilmente dovremo provarci perchè questa Juventus può farne tanti. Io dico sempre ai ragazzi che dobbiamo vincere tutte le partite e pareggiare quella con la Juve, sarà difficile ma faremo di tutto per farcela".