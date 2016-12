Palermo, Trajkovski: "Sapevo che avrei fatto bene, ora non fermiamoci"

In molti vedendolo rientrare in campo ieri al posto di un difensore (Thiago Cionek, ndr) avrebbero preferito una mossa diversa da parte di Eugenio Corini, posto poi ricredersi dopo aver visto il gol del definitivo 4-3 che ha regalato al Palermo tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Per Aleksandar Trajkovski, attaccante macedone dei rosanero, la sua prima apparizione in campionato, avvenuta dopo diversi mesi dall'infortunio che in estate lo tenne lontano dal campo non poteva andare meglio. Un destro, rasoterra e chirurgico dei suoi ad incrociare per battere Perin vanamente proteso in parata, e compagni e panchina che possono esplodere dopo una delle gare più emozionanti degli ultimi anni.

Un gol che sa svolta sia per il Palermo che per lo stesso Trajkovski che dopo mesi di stop rivede la luce: "Non giocavo da tanto tempo - ha affermato l'attaccante in conferenza stampa - e dunque sono felice del mio ritorno nel momento giusto perchè siamo riusciti a vincere. Adesso dovremo concentrarci sulla gara di giovedì col Pescara. La vittoria di ieri a livello mentale è stata importante perchè non era facile tornare a far punti dopo tutte quelle sconfitte ma adesso dovremo essere bravi a mantenere questa concentrazione".

Il percorso di crescita del classe '92 sembra giunto ad un buon livello rispetto alla passata stagione, così come conferma l'ex Zulte Waregem: "L'anno scorso mi sono dovuto adattare e poi gli infortuni hanno complicato la mia crescita. Adesso spero che quest'anno senza ulteriori intoppi possa andare sempre meglio anche se dovrò lavorare tanto per raggiungere la miglior condizione".

Su Corini ed il connazionale Nestorovski: "Il mister mi ha detto di entrare dando il massimo per aiutare i miei compagni ed io mi sentivo pronto per far bene. Con Ilija posso giocare sia da seconda punta che da esterno in in tridente. Con lui mi trovo molto bene sopratutto perchè parliamo la stessa lingua. Sta facendo benissimo qui a Palermo".

Tornando infine sulla vittoria da tre punti di ieri: "Sicuramente è un successo di tutto il gruppo perchè sfruttando le palle gol creato abbiamo creduto fino alla fine al successo. L'impresa di ieri e frutto del lavoro di ogni singolo elemento che ha portato ad un partita bellissima".