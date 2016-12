Palermo, Zamparini: "Con il Pescara la gara più difficile, sul mercato cerchiamo esperienza"

Maurizio Zamparini spera di archiviare un anno particolarmente complicato con una vittoria dal sapore di salvezza. Il patron del Palermo, intervistato per l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, ha parlato di un 2016 che ha portato l'ennesima salvezza - questa volta più combattuta del solito - per il club di viale del Fante - oltre che un inizio di campionato che è stato leggermente migliorato solo tre giorni fa, con la clamorosa vittoria sul campo del Genoa. Domani sera al "Barbera" arriva il Pescara, squadra che chiude la classifica con un solo punti in meno rispetto ai rosanero, e Zamparini fa capire quanto sia importante, ma non decisiva in quanto siamo ancora alla fine del girone di andata, la sfida contro gli abruzzesi così come quella del 7 gennaio sul campo dell'Empoli.

"Il 2016 è stato un anno disgraziato non per me, ma per tutto il Palermo - ha dichiarato Zamparini in avvio di intervista - . La squadra non è solo mia, è anche vostra. Quella col Pescara è la partita più difficile di tutte, anche più difficile di quella con la Juventus. La difficoltà sta tutta dal punto di vista psicologico, non tecnico-tattico. Non siamo obbligati a fare sei punti. Non è facile, però è il mio auspicio. Anche il Pescara verrà qui a caccia della vittoria. Il percorso del Palermo è sempre in salita, stiamo lavorando tutti insieme e Corini sta facendo bene con i giocatori. Non è facile".

Zamparini che risponde anche all'ennesima domanda sul mercato che il Palermo dovrà svolgere a gennaio, indipendentemente dall'esito dei prossimi due scontri diretti per la salvezza. Anche Eugenio Corini ha evidenziato alcune grosse lacune nella sua rosa, come ha rivelato il patron: "Corini naturalmente ha detto che ci sono dei settori da rinforzare. Lo sento due volte al giorno, quindi so cosa vuole. La società con Corini sta valutando cosa fare sul mercato e sicuramente cercheremo dei giocatori per rinforzare la squadra. Un conto è cercarli, però, e un conto è trovarli. Cerchiamo giocatori di esperienza, è quello che serve al Palermo per ottenere la salvezza. Di ragazzini ne abbiamo già una caterva. Bisognerà trovare giocatori di esperienza come i vari Rajkovic, Gazzi e Diamanti. Questa squadra al completo vale una posizione di metà classifica. Solo che abbiamo preso un sacco di gol ed è stato un disastro".