Palermo, Nestorovski: "Che anno per me! Ma ora voglio salvarmi"

Il 2016 che sta per chiudersi è stato un anno importante nella vita e nella carriera di Ilija Nestorovski. Il centravanti macedone è arrivato in serie A, indossando la maglia del Palermo e facendo vedere subito le proprie doti di bomber e di leader. Sette gol, tutti realizzati sotto la gestione De Zerbi, ma anche un buon senso della posizione e una grande capacità di trascinare i compagni. In sintesi, per il numero 30 rosanero, è stato un anno da ricordare anche per i tanti traguardi da lui raggiunti finora: "Sono felice per il mio 2016, ho fatto bene in Croazia e ho conquistato una maglia qui al Palermo - ha dichiarato Nestorovski in un'intervista rilasciata per il sito ufficiale del club rosanero - . Sono felice di poter lottare ancora per i nostri obiettivi, ma dobbiamo ancora migliorare la nostra posizione in classifica. Abbiamo bisogno di restare uniti tutti insieme e di dare il massimo in tutti gli allenamenti e nelle prossime partite. Mi trovo bene con tutti, è normale che succeda soprattutto con gli altri giocatori balcanici".

Non sono mancati i momenti in cui Nestorovski ha potuto mettersi in mostra. Limitatamente ai primi cinque mesi vissuti tra le fila del Palermo, il centravanti macedone ne seleziona due molto importanti, ai quali se ne aggiungerà presto un altro che ben poco ha a che vedere con il calcio giocato: "I momenti più belli finora sono stati il mio primo gol in serie A (a Pescara contro il Crotone, ndr) e anche la prima vittoria in campionato contro l'Atalanta. E poi a breve diventerò papà un'altra volta. Palermo mi piace, ogni volta che ho del tempo libero vado a passeggio con mia moglie e mia figlia, andiamo spesso a Mondello a prendere un caffè in riva al mare".

Si passa poi ai consueti auguri e buoni propositi per l'anno che verrà. Ad un anno da incorniciare non può non fare seguito una conclusione positiva di questa prima stagione in Italia per Nestorovski, il quale invita anche il pubblico di fede palermitana a restare vicino alla squadra guidata da Eugenio Corini: "Mi auguro che il nuovo anno ci veda combattere per restare in serie A. Ai tifosi del Palermo auguro che tutto vada per il meglio nel prossimo anno. Vi chiedo di credere in noi, restare tutti uniti è l'unico modo per restare in serie A. Loro per noi sono il dodicesimo uomo in campo".