Palermo, mercato convulso: i nomi per tutti i reparti

Prosegue la ricerca, da parte della dirigenza del Palermo, di rinforzi all'altezza della situazione, e che siano pronti a calarsi fin da subito nella realtà di una squadra che ha bisogno di recuperare i quattro punti che fanno da margine tra i rosa e la quartultima posizione, quella che vale la salvezza. Rinforzi da portare in tutti i reparti per Eugenio Corini, il quale ha già individuato i ruoli in cui c'è maggior bisogno di portare dei volti nuovi e mettere a disposizione del tecnico di Bagnolo Mella giocatori in grado di garantire il cambio di passo.

Come nel caso di Thomas Heurtaux e Maxi Lopez, i quali secondo "radiomercato" sarebbero i principali obiettivi per portare in casa Palermo giocatori di maggiore esperienza e qualità rispettivamente in difesa e in attacco. Il giocatore francese è ormai divenuto un rincalzo nella retroguardia dell'Udinese, in particolare da quando è arrivato in panchina Gigi Delneri che ha portato la difesa a quattro in luogo di quella a tre, vista in Friuli nelle ultime stagioni. Il francese - la cui moglie è originaria proprio della provincia palermitana - starebbe valutando la possibilità di lasciare i bianconeri, e la pista che porta ai colori rosanero è sempre più battuta. Diverso il discorso per un suo compagno di squadra, Molla Wague, che la famiglia Pozzo porterà al Watford, probabilmente in prestito secco fino a giugno, per garantire a Walter Mazzarri un elemento in più per le rotazioni difensive.

Torniamo a Maxi Lopez, il quale "si gioca" il passaggio a Palermo con un compagno di reparto nell'attacco del Torino, ovvero Josef Martinez. A dire il vero la coppia di collaboratori di mercato del presidente Zamparini, ovvero l'ex milanista Dario Simic e il suo connazionale Davor Curkovic, avevano messo gli occhi su entrambi gli attaccanti granata, i quali possono comunque ricoprire ruoli diversi: l'argentino è un centravanti, mentre il venezuelano può agire sia da seconda punta che da esterno in un eventuale tridente. Tuttavia, è "la Galina" il principale indiziato a tornare in Sicilia, dopo la bella parentesi vissuta a Catania, e a ritrovare quel Corini che lo ha già allenato due stagioni fa, tra le fila del Chievo, dove segnò un solo gol contro il Napoli. Nel reparto offensivo del Palermo, in ogni caso, è atteso anche da un momento all'altro Stefan Silva, punta classe 1990 nativa di Stoccolma ma dalle chiare origini sudamericane: attualmente in forza al Sundsvall, tra le cui fila ha segnato sette gol in trenta presenze.

Per il resto, rimane aperta la pista che porta a Marco Andreolli, anche se sul centrale difensivo di scuola interista si sarebbe registrato nelle ultime ore l'interessamento della Sampdoria, mentre per Cesare Bovo sembra essere saltato tutto: il Pescara, nella giornata di domani, farà svolgere all'ormai ex centrale granata le rituali visite mediche. In mezzo al campo si sta lavorando per l'acquisto di Giuseppe Rizzo, centrocampista classe 1991 attualmente in forza al Vicenza, ma di proprietà del Perugia. Chiudiamo con un paio di nomi circolati nelle ultime ore per rafforzare l'attacco: il primo è quello di Federico Dionisi del Frosinone, per il quale si allargherà al mercato il duello con l'Empoli in programma in campo sabato prossimo; il secondo è quello di Mame Thiam, punta già vista in Italia fino alla passata stagione tra le fila del Lanciano e attualmente in forza al PAOK Salonicco, anch'esso nel mirino dei toscani oltre che del Pescara.