Palermo, traffico di mercato per le strade lombarde

Il mercato del Palermo si sposta con decisione in terra lombarda. La maxi trattativa con il Torino non sembra aver avuto buon esito, visto che dei tre giocatori della formazione granata messi nel mirino dalla dirigenza del club rosanero, difficilmente ne arriverà qualcuno. Già messo alle spalle Cesare Bovo, il quale ha preferito la nuova destinazione pescarese all'eventualità di tornare in Sicilia per completare la stagione, appaiono decisamente scarse le possibilità di arrivare a Maxi Lopez. Il centravanti argentino è stato corteggiato soprattutto in base alla richiesta fatta dal tecnico dei siciliani, Eugenio Corini, il quale lo ha guidato per tre mesi al Chievo prima di ricevere l'esonero, ma a quanto pare non ci sono i presupposti per rivederlo nuovamente in Sicilia dopo la fortunata esperienza di Catania. Questioni contrattuali, economiche e anche di campo, visto che "la Galina" vorrebbe essere il solo centravanti titolare in una squadra che prevede già la presenza di Nestorovski. Il terzo e ultimo giocatore del Toro finito nel mirino del Palermo, ovvero Josef Martinez, è uscito dai radar ma non del tutto. Corini vorrebbe puntare sulle seconde punte attualmente in rosa, ma se ne potrebbe riparlare qualora si ritenesse necessario il sacrificio di Robin Quaison, la cui permanenza è legata soprattutto al contratto: se verrà rinnovato resterà, altrimenti verrà ceduto per non perderlo a parametro zero.

Si vira verso la Lombardia, dunque, con Inter e Milan che hanno avviato diverse trattative con il Palermo. Con i rossoneri potrebbe riaccendersi la fiamma della trattativa per l'arrivo in Sicilia di Rodrigo Ely. Il centrale difensivo brasiliano non è mai sceso in campo in questa stagione e vorrebbe ritrovare un po' di continuità che sembrava aver trovato solo all'inizio dello scorso campionato con Mihajlovic. Ora quella siciliana potrebbe essere una destinazione gradita, quantomeno in prestito secco per questi ultimi sei mesi stagionali. In casa nerazzurra, invece, i rosa hanno tolto gli occhi di dosso a Marco Andreolli, virando su un obiettivo un po' più importante. Parliamo di Andrea Ranocchia, il quale è stato praticamente scaricato dall'Inter e potrebbe tentare una nuova esperienza semestrale altrove, così com'è successo nella scorsa stagione alla Sampdoria. In casa blucerchiata, questa volta, potrebbe andare proprio Andreolli, con l'ex barese diretto a Palermo.

Il giro di Lombardia - anche se di ciclismo c'è davvero ben poco - del Palermo si conclude a Bergamo, in casa Atalanta. I nerazzurri hanno messo da tempo nel mirino Oscar Hiljemark, e la cessione ormai prossima del giovane Gagliardini all'Inter sembra aprire in maniera sempre più chiara le porte del trasferimento del mediano svedese alla corte di mister Gasperini, che già lo aveva richiesto a luglio dell'anno scorso. In una recente intervista per l'Eco di Bergamo, il tecnico degli orobici ha allontanato l'arrivo dell'ex giocatore del PSV Eindhoven, ma gli indizi portano tutti in questa direzione. E il Palermo potrebbe veder arrivare due elementi in cambio, ovvero Carlos Carmona e Boukary Drame. Il primo sarebbe già in trattativa per l'approdo in Sicilia, mentre l'arrivo del terzino sinistro potrebbe sbloccarsi solo qualora Zamparini desse il via libera alla cessione di Aleesami, richiesto soprattutto in Premier League.