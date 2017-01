Palermo, tra campo e mercato

L'esultanza dei giocatori del Palermo dopo lo 0-1 inflitto all'Atalanta

Il Palermo continua a lavorare in vista della sfida, delicata, che vedrà impegnati i rosanero al "Mapei Stadium-Città del Tricolore" contro il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. Seduta mattutina al campo d'allenamento "Tenente Boccadifalco" con i componenti della rosa palermitana impegnati dapprima in un lavoro atletico, prima di focalizzarsi sui temi tattici. Infine partitella mista su campo ridotto. Sinisa Andelkovic ha svolto un allenamento differenziato programmato e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Esclusivamente fisioterapie, invece, per Slobodan Rajkovic e Roland Sallai che salteranno la trasferta in terra emiliana.

Mister Corini, secondo le ultime indicazioni fornite dagli allenamenti, pare volersela giocare con la difesa a 4. Squalificato Thiago Cionek, al centro della difesa verrà rispolverata la coppia centrale Gonzalez-Goldaniga. A centrocampo gli unici sicuri del posto sembrano Jajalo e Gazzi, mentre è in attacco che mister Corini deve sciogliere i suoi più grossi dubbi e decidere il partner d'attacco di Nestorovski. Addirittura in cinque per una maglia (Quaison, Diamanti, Balogh, Trajkovski ed il neo arrivato Stefan Silva). Il favorito è Robin Quaison, più duttile e quindi anche utile in fase di non possesso palla con i suoi ripiegamenti a dar manforte al centrocampo.

Quella di Reggio Emilia, in casa del Sassuolo, potrebbe essere l'ultima chance per Eugenio Corini. Se dovesse nuovamente fallire, e non tornare in Sicilia con un risultato positivo, l'ex Chievo potrebbe essere esonerato ed a quel punto il patron rosanero si troverebbe nella scomoda situazione di ricercare ed assumere il quarto tecnico stagionale. Il presidente Zamparini, ieri è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, il quale tra i tanti argomenti toccati, ha fatto il punto sulla panchina traballante di Corini: "La vedo molto male quest'anno, a prescindere dell'allenatore. Ballardini dopo tre domeniche ha deciso di andare via, De Zerbi ha incassato otto sconfitte di fila ed inoltre ha anche perso in Coppa Italia contro un avversario di Lega Pro. Per un Presidente non è assolutamente semplice prendere determinate decisioni e aumentare i costi della gestione, non sempre si fanno scelte razionali e si cerca di cambiare la situazione in tutti i modi. Difficile mettere a galla una barca naufragata, ha preso un iceberg. Corini non c’entra, è tutta la stagione che è così. Sia in squadra che in conduzione ci sono delle difficoltà. Per noi è davvero un anno tormentato, spero di ritrovare presto la luce in fondo al tunnel, ma al momento è dura".

Il Palermo, attualmente in terz'ultima posizione a sette punti di ritardo dall'Empoli, ha urgentemente bisogno di rinforzi per poter sperare in una salvezza che ad oggi appare proibitiva. Finora un solo acquisto portato a termine dai rosanero, ed è Stefan Silva, attaccante classe 1990 svedese ma di chiare origini cilene, proveniente dal Gif Sundsvall. Tanti i nomi che si susseguono negli ambienti palermitani, dai difensori Yao, Wague e Mbaye, al centrocampista Carmona. Insomma, tanta carne a cuocere, sperando che alla fine ad essere cotto e mangiato non ci finisca proprio la squadra di Zamparini.