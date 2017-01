Palermo - Tutti pazzi per Quaison

Come si fa a passare da oggetto sconosciuto e dimenticato nella rosa del Palermo a giocatore voluto da mezzo campionato? Chiedete a Robin Quaison. L'esterno rosanero sta movimentando gli ultimi giorni di mercato grazie all'interessamento di svariate squadre che lo vorrebbero alla propria corte, nonostante in Sicilia non abbia mai davvero brillato. Tutti, però, sono convinti del potenziale dello svedese palermitano ed effettivamente le prestazioni di questo mese stanno dando ragione a chi lo aveva osservato tra le file dell'AIK Solna e poi aveva deciso di portarlo a Palermo.

Quaison inoltre ha un contratto in scadenza a Giugno che difficilmente rinnoverà e ciò lo rende appetibile anche a chi non può competere a livello economico con le big. La prima società a muoversi per strapparlo dalle mani di Zamparini è stata la Sampdoria che avrebbe proposto un prestito oneroso con l'obbligo di riscatto a Giugno 2018 per una spesa totale di tre milioni di euro, in questo caso ovviamente Quaison dovrebbe rinnovare con il Palermo. Nelle ultime ore però si sono inserite altre due squadre: la Juventus ed il Genoa. I bianconeri si sono mossi tramite Marotta offrendo più o meno la stessa cifra dei doriani, che però sarebbe versata immediatamente ed inoltre il giocatore rimarrebbe a Palermo fino alla fine dell'anno, motivo per cui Madama è attualmente in vantaggio sulle concorrenti.

E' ancora più recente l'interessamento del Genoa, nato solo dopo l'ipotesi di un addio di Ocampos destinazione Milan. Sull'operazione che vorrebbero fare i rossoblu non si sa molto, se non che in caso di partenza dell'esterno ex Monaco, Preziosi punterebbe deciso al gioiello svedese.