Google Plus

Palermo, Zamparini: "Quest'anno toppate le scelte degli allenatori, ma credo ancora alla salvezza"

“Diego Lopez è un bravissimo ragazzo, di grande fiducia per il direttore sportivo Salerno. E’ un uomo-società". Inizia così l'intervento di Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società partenopea, avversaria dei siciliani domenica sera nel posticipo delle 20.45 del San Paolo. Sfida chiaramente difficile per i rosanero, che per credere ancora alla salvezza hanno bisogno di una immediata inversione di rotta nelle prestazioni e nei risultati.

Nonostante le oggettive difficoltà, il patron ha così risposto sulle possibilità di restare nella massima serie: "Spero ancora nella salvezza, ma siamo consapevoli che a Napoli sarà difficile. Gli azzurri hanno un attacco fantastico. La salvezza è possibile, ma servirà un excursus. Domenica a Napoli il Palermo dimostrerà di essere una buona squadra". Inoltre, chiosando, il presidente ha così glissato sulle scelte dei tanti, troppi allenatori, che si sono seduti sulla panchina dei siculi: "Il Palermo quest’anno ha toppato nella scelta degli allenatori. Penso che se Ballardini non fosse andato via avrebbe sicuramente 7-8 punti in più".

Nel frattempo, la società rosanero ha appena ufficializzato sul suo sito ufficiale l'arrivo di Diego Lopez al posto di Eugenio Corini: "L'U.S. Città di Palermo comunica di aver affidato la guida della Prima Squadra a Diego Lopez. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2018 con il club di viale del Fante e sarà presentato alla stampa nella giornata di domani, alla vigilia della partenza per Napoli. Luogo ed orario della conferenza stampa verranno comunicati successivamente".