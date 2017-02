Nestorovski: "Amo Palermo, non voglio deluderla"

Il bomber Nestorovski sempre più imprescindibile nel Palermo 2016/2017

Il gol realizzato da Nestorovski al Crotone, il nono in campionato, ha ridato speranza al Palermo ed all'intero popolo rosanero. Un successo di misura, sofferto, ma che ha consentito alla squadra di Diego Lopez di ridurre ad 8 punti il ritardo dal quart'ultimo posto, attualmente occupato dall'Empoli. Alla Gazzetta dello Sport, il match winner ha raccontato il momento che sta vivendo la sua squadra, prima di soffermarsi sul suo attuale periodo di forma ed i suoi obiettivi a breve termine: "Il gol di domenica è stato molto importante. La sfida contro il Crotone era assolutamente da vincere, e ci siamo riusciti, seppur soffrendo tanto. Sono soddisfatto perchè il mio gol è stato decisivo per far maturare i tre punti. Il percorso che conduce alla salvezza è ancora molto impervio, solo restando uniti e compatti possiamo lottare per la salvezza. Contro il Crotone abbiamo dato dimostrazione che ci crediamo ancora".

L'attaccante è ad un solo gol dal raggiungimento della doppia cifra per ciò che concerne le reti realizzate quest'anno con i colori rosanero cuciti addosso: "La doppia cifra non conta nulla se non ci abbiniamo la salvezza. I miei gol devono servire alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Dobbiamo lavorare duramente, allenarci bene e battagliare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita".

L'avvento in panchina di Diego Lopez ha portato una ventata di entusiasmo nell'ambiente. In due partite sono maturati 4 punti in classifica, frutto dell'ottimo pareggio di Napoli e della vittoria nella bollente sfida salvezza contro il Crotone: "Il mister mi ha fatto un' ottima impressione, di lui posso parlare solo bene. Ci ha trasmesso serenità ed una grande carica, ed i risultati si sono subito visti, anche se abbiamo avuto ancora poco tempo per conoscerci a pieno".

Nonostante l'ottimo periodo che sta vivendo, Nestorovski pensa solo ai rosanero: "Sono concentrato solo sul Palermo e alla salvezza da raggiungere con questa squadra. Il mio obiettivo dichiarato è proprio questo: diventare capocannoniere della Serie A in rosanero. Ecco perché credo fermamente nella salvezza, penso che abbiamo le qualità per poterla conquistare. Dopo aver ottenuto ciò, ne possiamo riparlare ma io mi vedo ancora qui, a Palermo. La Macedonia ed il Palermo sono i miei grandi amori che non voglio deludere, per nessun motivo".